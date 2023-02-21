"Прощавай, Росіє": в Укрзалізниці оголосили про "Залізну українізацію"

В декілька етапів планується українізувати все, що досі повʼязувало залізничну галузь України з країною-агресоркою Росією, повідомляють в УЗ.

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"Укрзалізниця" оголосила про початок трирічної програми "Залізна українізація". Її мета — повністю позбутися імперських та російських назв на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Настав час нарешті позбутися радянського та імперського минулого, яке понад 100 років просочувало українську залізницю, викинути на смітник історії все, що зв’язує нас та заважає розвиватися. Настав час повністю українізувати залізницю", — сказав голова правління товариства Олександр Камишін.

За його словами, ще влітку 2022 року УЗ розпочала процес підготовки до повної українізації залізниці. Для цього було вивчено юридичні та технічні моменти про об’єкти, які потребують українізації.

Програма розрахована на 3 роки й буде реалізовуватися у 3 етапи. За цей період планується українізувати все, що досі повʼязувало залізничну галузь України з країною-агресоркою.

"Це буде велика робота. Але ж і ефект від неї однозначно вартий і ціни, і зусиль. І її навіть порівняти не можна з ціною, яку всі ми платимо сьогодні за остаточне "прощавай, Росіє"", — підсумував Камишін.

Президент США Джо Байден 20 лютого приїхав до Києва потягом. Спочатку американський лідер прилетів до Польщі, а звідти вже вирушив до Києва залізницею, повідомило видання The New York Times.

"Укрзалізниця" з 19 лютого додала 2 нові пасажирські потяги на Польщу. Перший слідуватиме за маршрутом Харків, Київ — Перемишль, інший піде шляхом Київ — Варшава, Хелм.