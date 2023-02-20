Прибув потягом: у NYT розповіли, як готувалася таємна поїздка Байдена в Київ (відео)

За інформацією журналістів, президент США залишив Вашингтон 18 лютого та вилетів до Польщі, хоча офіційний графік говорив, що 20 лютого він перебуватиме в американській столиці.

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Президент США Джо Байден здійснив таємну поїздку в Київ потягом. Спочатку американський лідер прилетів до Польщі, звідки й вирушив до української столиці залізницею. Про це повідомляє видання The New York Times.

"У понеділок президент Байден здійснив таємну поїздку до столиці України, прибувши туди після годинної поїздки потягом від кордону з Польщею, щоб продемонструвати рішучість своєї адміністрації перед роком вторгнення Росії в країну", — пишуть журналісти.

За інформацією ЗМІ, візит президента США було проведено таємно з міркувань безпеки. Він залишив Вашингтон увечері суботи 18 лютого після вечері з дружиною.

19 лютого Білий дім опублікував публічний розклад на понеділок 20 лютого, в якому президент США все ще перебуває у Вашингтоні й увечері вирушає до Варшави для зустрічі з Анджеєм Дудою, хоча насправді він перебував уже в іншій частині світу.

"Але президент зробив американську підтримку України центральним елементом свого аргументу на користь відродження альянсу в Європі та сказав радникам, що хоче відзначити першу річницю вторгнення, щоб переконати союзників у тому, що його адміністрація, як і раніше, віддана справі", — зазначають у NYT.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що Джо Байден прибув до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським. Під звуки повітряної тривоги він вшанував пам'ять загиблих захисників на Софійській площі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що помічники президента США Джо Байдена намагалися таємно переправити в Україну потягом або літаком, але зрештою поїздку скасували.