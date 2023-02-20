Прибыл на поезде: в NYT рассказали, как готовилась тайная поездка Байдена в Киев (видео)

По информации журналистов, президент США покинул Вашингтон 18 февраля и вылетел в Польшу, хоть официальный график гласил, что 20 февраля он будет находиться в американской столице.

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Президент США Джо Байден совершил тайную поездку в Киев на поезде. Сначала американский лидер прилетел в Польшу, откуда и отправился в украинскую столицу по железной дороге. Об этом сообщает издание The New York Times.

"В понедельник президент Байден совершил тайную поездку в столицу Украины, прибыв туда после часовой поездки на поезде от границы с Польшей, чтобы продемонстрировать решимость своей администрации перед лицом продолжающегося года вторжения России в страну", — пишут журналисты.

По информации СМИ, визит президента США был проведен тайно из соображений безопасности. Он покинул Вашингтон вечером субботы 18 февраля после ужина с женой.

19 февраля Белый дом опубликовал публичное расписание на понедельник 20 февраля, в котором президент США все еще находится в Вашингтоне и вечером отправляется в Варшаву для встречи с Анджеем Дудой, хотя на самом деле он уже находился в другой части мира.

"Но президент сделал американскую поддержку Украины центральным элементом своего аргумента в пользу возрождения альянса в Европе и сказал советникам, что хочет отметить первую годовщину вторжения, чтобы убедить союзников в том, что его администрация по-прежнему привержена делу", — отмечают в NYT.

Напомним, 20 февраля стало известно, что Джо Байден прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Под звуки воздушной тревоги он почтил память погибших защитников на Софийской площади.

Ранее СМИ сообщали, что помощники президента США Джо Байдена пытались тайно переправить в Украину на поезде или самолете, но в итоге поездку отменили.