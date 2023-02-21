"Прощай, Россия": в Укрзализниці объявили о "Железной украинизации"

В несколько этапов планируется украинизировать все, что до сих пор связывало железнодорожную отрасль Украины со страной-агрессорской Россией, сообщают в УЗ.

Related video

"Укрзалізниця" объявила о начале трехлетней программы "Железная украинизация". Ее цель — полностью избавиться от имперских и российских названий на любых объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Пора наконец избавиться от советского и имперского прошлого, которое более 100 лет пропитывало украинскую железную дорогу, выбросить на свалку истории все, что связывает нас и мешает развиваться. Пора полностью украинизировать железную дорогу", — сказал председатель правления Александр Камышин.

По его словам, еще летом 2022 года УЗ начала процесс подготовки к полной украинизации железной дороги. Для этого были изучены юридические и технические моменты об объектах, нуждающихся в украинизации.

Программа рассчитана на 3 года и будет реализовываться в 3 этапа. За этот период планируется украинизировать все, что до сих пор связывало железнодорожную отрасль Украины со страной-агрессором.

"Это будет большая работа. Но ведь и эффект от нее однозначно стоит и цены, и усилий. И ее даже сравнить нельзя с ценой, которую все мы платим сегодня за окончательное "прощай, Россия", — подытожил Камышин.

Президент США Джо Байден 20 февраля приехал в Киев поездом. Сначала американский лидер прилетел в Польшу, а оттуда уже отправился в Киев по железной дороге, сообщило издание The New York Times.

"Укрзалізниця" с 19 февраля добавила 2 новых пассажирских поезда в Польшу. Первый будет следовать по маршруту Харьков, Киев — Перемышль, другой пойдет по пути Киев — Варшава, Хелм.