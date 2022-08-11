Укрзалізниця запустила новое мобильное приложение: функции и недостатки

Перевозчик обещает напрямую продавать билеты пассажирам без комиссии, а также быстро предоставлять информацию о рейсах.

11 августа "Укрзалізниця" официально запустила новое мобильное приложение, разработанное в партнерстве с компанией Mastercard. Подробности государственное предприятие сообщило на официальном сайте.

В июле "Укрзалізниця" провела бета-тестирование приложения, а теперь разместила его в онлайн-магазинах AppStore и Google Play Market. С помощью программы пользователи смогут:

купить или вернуть билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;

найти необходимый рейс;

получать уведомления о рейсе, а также пути прибытия или отправления поезда;

получить ответы на часто задаваемые вопросы;

получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров, чтобы быстрее оформлять повторные заказы.

С помощью приложения "Укрзалізниця" начала напрямую продавать билеты без комиссий и наценок. Пользователи смогут оплатить билеты с помощью Apple Pay, Google Pay или ввести данные своей банковской карты вручную, сохранив их для дальнейших покупок в будущем. Разработчики обещают самые дешевые билеты, удобный поиск рейсов и стабильную работу ПО.

Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин поблагодарил тысячу тестировщиков, которые первыми опробовали приложение, помогли исправить недостатки и сделать его более удобным для пользователей. В дальнейшем предприятие планирует добавить больше функций, разработать новый сайт, единый портал железнодорожных услуг и дополнительные услуги, такие как перевозка авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиск затерянных вещей, бронирование лаунжа.

"Мы максимально диджитализируем обратную связь, уже перешли на онлайн-поддержку пассажиров 24/7 во всех доступных мессенджерах, имеем хорошую динамику запущенного полтора года назад чат-бота", — заявил Александр Камышин.

В отзывах на Google Play приложение успели скачать более 100 человек, и некоторые уже пожаловались на найденные недостатки. Некоторые пишут, что не могут авторизироваться при помощи телефона — появляется сообщения о слишком большом количестве попыток.

[ + – ] Новое приложение "Укрзалізниці" Фото: Скриншот

Стоит отметить, что в официальных маркетплейсах есть приложение под названием "Железнодорожные билеты", автором которого также указана "Укрзалізниця". Этот продукт доступен уже несколько лет в Google Play? его скачали более миллиона раз и оставили 54 тысячи отзывов. Средняя оценка приложения низкая — 2,4 из 5, пользователи жаловались на авторизацию и другие функциональные проблемы, которые, судя по комментариям, усугубились после начала пандемии COVID-19.

[ + – ] Старое приложение "Укрзалізниці" Фото: Скриншот

Ранее писали, что "Укрзалізниця" пускает военнобязанных мужчин в поезда. Как рассказал руководитель пассажирского филиала Александр Перцовский, Генштаб ВСУ не требовал ограничивать перемещение граждан по Украине.

Сообщали также, что Google и Apple удаляют приложения СберБанка из своих магазинов. За второй квартал американские компании убрали из маркетплейсов 36 продуктов, связанных с крупнейшим российским банком.