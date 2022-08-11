"Укрзалізниця" запустила новий мобільний додаток: функції та недоліки

Перевізник обіцяє безпосередньо продавати квитки пасажирам без комісії, а також швидко надавати інформацію про рейси.

11 серпня "Укрзалізниця" офіційно запустила новий мобільний додаток, розроблений у партнерстві з компанією Mastercard. Подробиці державне підприємство повідомило на офіційному сайті.

У липні "Укрзалізниця" провела бета-тестування програми, а тепер розмістила її в онлайн-магазинах AppStore і Google Play Market. За допомогою програми користувачі зможуть:

купити або повернути квитки на всі потяги далекого сполучення по Україні;

знайти необхідний рейс;

отримувати повідомлення про рейс, а також шляхи прибуття або відправлення поїзда;

отримати відповіді на питання, які часто ставлять;

отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів і даних пасажирів, щоб швидше оформляти повторні замовлення.

За допомогою програми "Укрзалізниця" почала безпосередньо продавати квитки без комісій і націнок. Користувачі зможуть сплатити за квитки за допомогою Apple Pay, Google Pay або ввести дані своєї банківської картки вручну, зберігши їх для подальших покупок у майбутньому. Розробники обіцяють найдешевші квитки, зручний пошук рейсів і стабільну роботу ПЗ.

Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін подякував тисячі тестувальників, які першими випробували додаток, допомогли виправити недоліки та зробити його зручнішим для користувачів. Надалі підприємство планує додати більше функцій, розробити новий сайт, єдиний портал залізничних послуг і додаткові послуги, такі як перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошук загублених речей, бронювання лаунжу.

"Ми максимально диджиталізуємо зворотний зв'язок, уже перейшли на онлайн-підтримку пасажирів 24/7 у всіх доступних месенджерах, маємо хорошу динаміку запущеного півтора року тому чат-бота", — заявив Олександр Камишін.

У відгуках на Google Play додаток встигли скачати понад 100 людей, і деякі вже поскаржилися на знайдені вади. Деякі пишуть, що не можуть авторизуватись за допомогою телефону — з'являється повідомлення про надто велику кількість спроб.

[ + – ] Новий додаток "Укрзалізниці" Фото: Скриншот

Варто зазначити, що в офіційних маркетплейсах є програма під назвою "Залізничні квитки", автором якої також зазначено "Укрзалізницю". Цей продукт доступний уже кілька років у Google Play, його скачали понад мільйон разів і залишили 54 тисячі відгуків. Середня оцінка програми низька — 2,4 з 5, користувачі скаржилися на авторизацію та інші функціональні проблеми, які, судячи з коментарів, посилилися після початку пандемії COVID-19.

[ + – ] Старий додаток "Укрзалізниці" Фото: Скриншот

Раніше писали, що "Укрзалізниця" пускає військовозобов'язаних чоловіків у потяги. Як розповів керівник пасажирської філії Олександр Перцовський, Генштаб ЗСУ не вимагав обмежувати переміщення громадян Україною.

Повідомляли також, що Google і Apple видаляють додатки "Сбербанку" зі своїх магазинів. За другий квартал американські компанії прибрали з маркетплейсів 36 продуктів, пов'язаних із найбільшим російським банком.