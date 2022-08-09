Google та Apple активно видаляють програми російського СберБанка зі своїх магазинів

Усього за другий квартал цього року компанії видалили приблизно 600 тисяч апсів.

Компанія Pixalate опублікувала новий звіт, з якого випливає, що протягом другого кварталу 2022 року з App Store і Google Play видалили 592 000 програм для мобільних пристроїв. У першому кварталі компанії сумарно видалили 220 тисяч додатків.

Серед причин, з яких компанії вичистили свої віртуальні магазини, було названо такі:

не проводилися оновлення протягом тривалого часу;

невідповідність політиці конфіденційності компаній;

токсичність компаній-розробників.

Так, згідно зі звітом, 64% апсів не оновлювалися понад два роки. Застарілі версії успіхів не мали, багато проєктів виглядали занедбаними. Також Pixalate вказала в документі, що понад 30% програм, видалених з Apple App Store, не відповідали політиці конфіденційності компанії. Варто зазначити, що більше половини від загальної кількості віддалених програм припало на версії iOS: на Apple припало 439 тис. додатків, що на 8652% більше, ніж у першому кварталі 2022 року.

Що стосується російської компанії СберБанк, яка опинилася під санкціями США та ЄС, то на компанії сумарно видалили зі своїх майданчиків 35 її додатків. А нещодавно стало відомо, про видалення 36-го додатка під назвою "Салют", точніше його iOS-версії. Як пишуть російські ЗМІ, ця програма використовувалася для розширення функціоналу голосового помічника Ощадбанку. За їхніми словами, "Салют" був оснащений ШІ-алгоритмами Kandinsky і міг створювати малюнки за текстовими запитами. Android-версія поки що знаходиться у магазині Google Play.