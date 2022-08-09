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Діджитал Санкції США проти Росії

Google та Apple активно видаляють програми російського СберБанка зі своїх магазинів

додаток, смартфон, Ощадбанк Онлайн

Усього за другий квартал цього року компанії видалили приблизно 600 тисяч апсів.

Компанія Pixalate опублікувала новий звіт, з якого випливає, що протягом другого кварталу 2022 року з App Store і Google Play видалили 592 000 програм для мобільних пристроїв. У першому кварталі компанії сумарно видалили 220 тисяч додатків.

Серед причин, з яких компанії вичистили свої віртуальні магазини, було названо такі:

  • не проводилися оновлення протягом тривалого часу;
  • невідповідність політиці конфіденційності компаній;
  • токсичність компаній-розробників.

Так, згідно зі звітом, 64% апсів не оновлювалися понад два роки. Застарілі версії успіхів не мали, багато проєктів виглядали занедбаними. Також Pixalate вказала в документі, що понад 30% програм, видалених з Apple App Store, не відповідали політиці конфіденційності компанії. Варто зазначити, що більше половини від загальної кількості віддалених програм припало на версії iOS: на Apple припало 439 тис. додатків, що на 8652% більше, ніж у першому кварталі 2022 року.

Що стосується російської компанії СберБанк, яка опинилася під санкціями США та ЄС, то на компанії сумарно видалили зі своїх майданчиків 35 її додатків. А нещодавно стало відомо, про видалення 36-го додатка під назвою "Салют", точніше його iOS-версії. Як пишуть російські ЗМІ, ця програма використовувалася для розширення функціоналу голосового помічника Ощадбанку. За їхніми словами, "Салют" був оснащений ШІ-алгоритмами Kandinsky і міг створювати малюнки за текстовими запитами. Android-версія поки що знаходиться у магазині Google Play.