Google и Apple активно удаляют приложения российского СберБанка из своих магазинов

Всего за второй квартал этого года компании удалили около 600 тысяч аппсов.

Компания Pixalate опубликовала новый отчет, из которого следует, что в течение второго квартала 2022 года из App Store и Google Play удалили 592 000 приложений для мобильных устройств. В первом квартале компании суммарно удалили 220 000 приложений.

Среди причин, по которым компании вычистили свои виртуальные магазины, были названы следующие:

не проводились обновления в течение длительного времени,

несоответствие политике конфиденциальности компаний,

токсичность компаний-разработчиков.

Так, согласно отчету, 64% аппсов не обновлялись более двух лет. Устаревшие версии успехом не пользовались, многие проекты выглядели заброшенными. Также Pixalate указала в документе, что более 30% приложений, удаленных из Apple App Store, не соответствовали политике конфиденциальности компании. Стоит отметить, что более половины от общего количества удаленных программ пришлось на версии iOS: на долю Apple пришлось 439 тыс. приложений, что на 8652% больше, чем в первом квартале 2022 года.

Что касается российской компании СберБанк, которая оказалась под санкция ми США и ЕС, то на компании суммарно удалили со своих площадок 35 ее приложений. А недавно стало известно, об удалении 36-го приложения под названием "Салют", вернее его iOS-версии. Как пишут российские СМИ, данная программа использовалась для расширения функционала голосового помощника СберБанка. По их словам, "Салют" был оснащен ИИ-алгоритмами Kandinsky и мог создавать рисунки по текстовым запросам. Android-версия пока что находится в магазине Google Play.

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