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Диджитал Санкции США против России

Google и Apple активно удаляют приложения российского СберБанка из своих магазинов

приложение, смартфон, Сбербанк Онлайн

Всего за второй квартал этого года компании удалили около 600 тысяч аппсов.

Компания Pixalate опубликовала новый отчет, из которого следует, что в течение второго квартала 2022 года из App Store и Google Play удалили 592 000 приложений для мобильных устройств. В первом квартале компании суммарно удалили 220 000 приложений.

Среди причин, по которым компании вычистили свои виртуальные магазины, были названы следующие:

  • не проводились обновления в течение длительного времени,
  • несоответствие политике конфиденциальности компаний,
  • токсичность компаний-разработчиков.

Так, согласно отчету, 64% аппсов не обновлялись более двух лет. Устаревшие версии успехом не пользовались, многие проекты выглядели заброшенными. Также Pixalate указала в документе, что более 30% приложений, удаленных из Apple App Store, не соответствовали политике конфиденциальности компании. Стоит отметить, что более половины от общего количества удаленных программ пришлось на версии iOS: на долю Apple пришлось 439 тыс. приложений, что на 8652% больше, чем в первом квартале 2022 года.

Что касается российской компании СберБанк, которая оказалась под санкция ми США и ЕС, то на компании суммарно удалили со своих площадок 35 ее приложений. А недавно стало известно, об удалении 36-го приложения под названием "Салют", вернее его iOS-версии. Как пишут российские СМИ, данная программа использовалась для расширения функционала голосового помощника СберБанка. По их словам, "Салют" был оснащен ИИ-алгоритмами Kandinsky и мог создавать рисунки по текстовым запросам. Android-версия пока что находится в магазине Google Play.

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