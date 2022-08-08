YouTube запустил автоматические субтитры к видео на украинском языке: как включить

Теперь украинцы могут читать, о чем говорится в иностранных роликах, на родном языке. Перевод не идеальный, но со временем должен стать лучше.

Видеохостинг YouTube, который принадлежит американской компании Google, добавил в свой плеер автоматические украинские субтитры. На это обновление обратил внимание портал Aroged.

Функция YouTube Live Caption использует машинный алгоритм и при помощи специальной технологии распознает речь в видео, преобразовывает ее в текст, отображает его в виде субтитров, которые при необходимости переводятся на другие языки, правда, не все из них поддерживаются. Теперь YouTube незаметно для аудитории добавил возможность читать на украинском.

Чтобы включить украинские субтитры, нужно сначала перейти в настройки YouTube-аккаунта, перейти во вкладку "Воспроизедение" и поставить галочку напротив пунктов "Всегда показывать субтитры" и "Показывать автоматически созданные субтитры, если они доступны". Затем после открытия страницы с видеороликом в плеере следует нажать на шестеренку и открыть окно настроек, далее найти строчку "Субтитры" и нажать на нее, чтобы появилось меню со списком языков, из которых можно выбирать. В скобочках указывается, созданы они автоматически или же проверены автором.

Стоит учесть, что не во всех видео доступна автоматическое создание субтитров на всех поддерживаемых языках — это зависит от настроек публикации. Кроме того, алгоритму нужно время, чтобы перевести речь, поэтому функция нможет быть недоступна в недавно опубликованных видео.

Пока перевод работает не лучшим образом, ведь иногда смысл предложений искажается, но это свойственно любым программам переводчикам. YouTube не скрывает, что технология несовершенна, и объясняет, что качество субтитров зависит от качества видео. Иногда речь неправильно распознается из-за произношения, акцента, диалекта, фонового шума или других помех, но в большинстве случаев можно понять, о чем говорят люди в роликах. YouTube и Google уверяют, что работают над улучшением качества автоматического перевода, и со временем они действительно становятся лучше, ведь алгоритм обучается.

"Мы поощряем авторов как можно быстрее самостоятельно добавлять профессионально подготовленные субтитры", — пишет команда.

В мае YouTube удалил более 9000 каналов, распространяющих фейки о войне в Украине, в частности, когда вторжение РФ называли "освободительной миссией". Благодаря этому из видеохостинга пропали более 70 тысяч пропагандистских роликов.

Недавно Youtube удалил личный канал российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Администрация заявила, что он нарушил правила сообщества одной из своих недавних работ.