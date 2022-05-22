YouTube удалил более 9000 каналов, рассказывающих фейки о войне в Украине

Чаще всего это были каналы, называвшие войну "освободительной миссией"

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YouTube удалил каналы и ролики, рассказывающие о войне в Украине за нарушение правил платформы. Всего было удалено более 70 тысяч роликов и 9 тысяч каналов. Чаще всего каналы содержали фейковый контент, в котором война в Украине называлась "освободительной миссией". Об этом сообщает издание The Guardian.

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В отличие от некоторых других платформ и соцсетей, включая Facebook и Instagram, YouTube не был запрещен в России, не смотря на то, что там размещают свои видео некоторые оппозиционеры, вроде соратников Алексея Навального. YouTube в РФ смотрят около 90 миллионов пользователей, он является самой популярной платформой для просмотра видео в этой стране.

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину YouTube заблокировал ряд каналов, в частности канал кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева и канал парламентского телевидения Госдумы РФ "Дума ТВ". Каналы, связанные с Миноброны и МИД РФ, также лишили возможности загружать видео за описание войны как "освободительной миссии".

Директор по продуктам YouTube Нил Мохан пояснил: "У нас действуют правила в отношении масштабных насильственных событий, и это касается таких вещей, как отрицание этих насильственных событий: от Холокоста до "Сэнди Хук" (массовое убийство в школе в США — ред.). И, конечно же, происходящее в Украине — это большое насильственное событие. Поэтому мы использовали эту политику, чтобы начать блокировки".

В интервью The Guardian Мохан добавил, что новостной контент YouTube о конфликте только в Украине набрал более 40 миллионов просмотров.

"Первая и, вероятно, самая главная обязанность — сделать так, чтобы люди, которые ищут информацию об этом событии, могли получить точные, качественные и достоверные данные на YouTube. Просмотр авторитетный каналов на нашей платформе значительно возрос. Прежде всего, в Украине, а также в соседствующих с ней, например, в Польше, да и в самой России".

В YouTube не уточнили, какие именно каналы с российской пропагандой были удалены, но отметили, что большинство из них распространяли именно кремлевские нарративы.

Мохан также подтвердил, что YouTube остается крупнейшим сайтом для обмена видео в самой России.

"YouTube — это место, где российские граждане могут получить информацию о войне без цензуры, в том числе со многих авторитетных каналов, к которым у всех нас есть доступ. Мы остаемся важной платформой для граждан России, поскольку информационный кризис все еще развивается", — отметил Мохан.

На прошлой неделе глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что РФ не будет блокировать YouTube.

"Мы не планируем закрытие YouTube, вот так я могу сказать. Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают. Конкуренция — двигатель прогресса, поэтому все-таки закрытие — это крайняя мера, и к этому моменту у нас должна быть своя, в моем понимании, конкурентоспособная альтернатива. Если только это не переходит определенную грань, конечно, когда все-таки возможности по доступу к аудитории используются для того, чтобы навязывать информационную повестку, которая в общем враждебна для нашей страны", — сказал Шадаев.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что YouTube "выступает ключевой площадкой по распространению ложной информации о ходе специальной военной операции и другого деструктивного контента". Также в Роскомнадзоре заявляли, что видеохостинг YouTube "принимает активное участие в информационной кампании с элементами гибридной войны, направленной на дестабилизацию российской государственности, дискредитацию вооруженных сил РФ, а также против российских граждан" и обвинил платформу в цензуре.

Напомним, ранее украинским хакерам удалось взломать российского конкурента YouTube – RuTube. Было уничтожено 75% баз данных и 90% резервных копий и кластеров для их восстановления.