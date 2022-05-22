YouTube видалив понад 9 000 каналів, що розповідають фейки про війну в Україні

Найчастіше це були канали, які називали війну "визвольною місією".

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YouTube видалив канали та ролики, які розповідають про війну в Україні за порушення правил платформи. Усього було видалено понад 70 тисяч роликів і 9 тисяч каналів. Найчастіше канали містили фейковий контент, у якому війна в Україні називалася "визвольною місією". Про це повідомляє видання The Guardian.

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На відміну від деяких інших платформ і соцмереж, враховуючи Facebook та Instagram, YouTube не був заборонений у Росії, незважаючи на те, що там розміщують свої відео деякі опозиціонери, на кшталт соратників Олексія Навального. YouTube в РФ дивляться приблизно 90 мільйонів користувачів, він є найпопулярнішою платформою для перегляду відео в цій країні.

З початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну YouTube заблокував низку каналів, зокрема канал кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова та канал парламентського телебачення Держдуми РФ "Дума ТВ". Канали, пов'язані з Міноброни та МЗС РФ, також позбавили можливості завантажувати відео за опис війни як "визвольної місії".

Директор із продуктів YouTube Ніл Мохан пояснив: "У нас діють правила щодо масштабних насильницьких подій, і це стосується таких речей, як заперечення цих насильницьких подій: від Голокосту до "Сенді Хук" (масове вбивство у школі в США — ред). І, звичайно ж, те, що відбувається в Україні, — це велика насильницька подія. Тому ми використали цю політику, щоб розпочати блокування".

В інтерв'ю The Guardian Мохан додав, що контент новин YouTube про конфлікт тільки в Україні набрав понад 40 мільйонів переглядів.

"Перший і, ймовірно, найголовніший обов'язок — зробити так, щоб люди, які шукають інформацію про цю подію, могли отримати точні, якісні та достовірні дані на YouTube. Перегляд авторитетних каналів на нашій платформі значно зріс. Насамперед, в Україні, а також у сусідніх із нею, наприклад, у Польщі, та й у самій Росії".

У YouTube не уточнили, які саме канали з російською пропагандою були видалені, але зазначили, що більшість із них поширювали саме кремлівські наративи.

Мохан також підтвердив, що YouTube залишається найбільшим сайтом для обміну відео власне в Росії.

"YouTube — це місце, де російські громадяни можуть отримати інформацію про війну без цензури, зокрема з багатьох авторитетних каналів, до яких у нас є доступ. Ми залишаємося важливою платформою для громадян Росії, оскільки інформаційна криза все ще розвивається", — наголосив Мохан.

Минулого тижня глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв заявив, що РФ не блокуватиме YouTube.

"Ми не плануємо закриття YouTube, ось так я можу сказати. Насамперед, дійсно, коли ми щось обмежуємо, ми повинні чітко розуміти, що наші користувачі не страждають. Конкуренція — двигун прогресу, тому все ж таки закриття — це крайній захід, і до цього моменту в нас має бути своя, у моєму розумінні, конкурентоспроможна альтернатива. Якщо це не переходить певну межу, звичайно, коли все ж таки можливості доступу до аудиторії використовуються для того, щоб нав'язувати інформаційний порядок денний, який загалом ворожий для нашої країни", — сказав Шадаєв.

Раніше Роскомнагляд заявляв, що YouTube "є ключовим майданчиком із поширення хибної інформації про перебіг спеціальної військової операції та іншого деструктивного контенту". Також у Роскомнагляді заявляли, що відеохостинг YouTube "бере активну участь в інформаційній кампанії з елементами гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію російської державності, дискредитацію збройних сил РФ, а також проти російських громадян" і звинуватив платформу в цензурі.

Нагадаємо, що раніше українським хакерам вдалося зламати російського конкурента YouTube — RuTube. Було знищено 75% баз даних і 90% резервних копій та кластерів для їх відновлення.