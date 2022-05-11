Втратили 1 млрд рублів, залучили "кращих експертів": у Росії третю добу виправляють RuTube

RuTube втратив 75% баз даних та 90% резервних копій та кластерів для їхнього відновлення.

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Через збій у роботі відеохостингу RuTube російські розробники можуть втратити до 1 млрд рублів. Про це виданню "КомерсантЪ" розповів представник інвестиційної компанії "Вектор Ікс" Сергій Звенигородський.

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Після хакерської атаки RuTube не працює в Росії з 9 травня (вже третю добу). Через це компанія "Руформ", яка контролює відеохостинг, зазнає великих репутаційних та фінансових втрат. У 2020 році холдинг "Газпром-медіа" повністю викупив "Руформ", за словами Сергія Звенигородського, на момент угоди RuTube оцінювали в 3,5 млрд рублів, а його щоденна аудиторія становила близько 150 тисяч людей.

На тлі розмов про блокування YouTube в Росії, кількість користувачів сервісу зросла як мінімум у 3 рази — ще в березні розробники заявили про 450 тисяч нових користувачів на день. З урахуванням такого зростання, на момент атаки вартість RuTube могла досягати 6-7 млрд рублів. Як вважає Сергій Звенигородський, простій у роботі відеохостингу завдасть збитків у розмірі від 500 тисяч до 1 млрд рублів через зрив рекламних контрактів і витрат на відновлення системи.

Як зазначив засновник сервісу rawg.io Гаджі Махтієв, не менш болючим для RuTube стане репутаційний удар. Через злам і тривалий збій користувачі ще довго сумніватимуться в безпеці російського відеохостингу, а співробітники демотивовані.

"Автори контенту, блогери та лідери думок, які розглядали альтернативу YouTube, ще подумають, чи варто витрачати сили на Rutube", — прокоментував Махтієв.

Представники RuTube визнали, що внаслідок атаки хакерів уражені понад 75% баз даних та інфраструктури сайту, а також 90% резервних копій і кластерів для відновлення даних.

Олексій Новіков, директор експертного центру безпеки Positive Technologies, якого залучили до розслідування та усунення наслідків кібератаки, заявив "Відомостям", що за таких масштабів ураження системи відновлювальні роботи займуть від півтора до трьох тижнів.

Гендиректор Олександр Моїсєєв заявив журналістам "КомерсантЪ", що відновлюватимуть роботу сервісу поетапно, зокрема, в ніч на 11 травня розробники планували запустити стрімінгові сервіси та ефірне мовлення. На цей час RuTube, як і раніше, недоступний, на сайті повідомляють про проведення технічних робіт.

[ + – ] Сайт RuTube 11 травня Фото: Скриншот

Тим часом заступник голови комітету Державної думи РФ з інформаційної політики Антон Горелкін у своєму Telegram-каналі пообіцяв, що RuTube почне працювати вже 11 травня:

"Відновлювальні роботи на завершальній стадії. До ліквідації важких наслідків хакерської атаки залучені фахівці однієї з кращих російських компаній в галузі кібербезпеки".

Видання "Відомості" наводить службову записку від директора з безпеки "Руформ" ексгендиректору компанії Олексія Назарова, згідно з якою керівництво знало про вразливість відеохостингу. Компанію Group-IB звинуватили в постачанні неробочої системи безпеки, а збитки оцінили в 407 млн рублів. Як пише Forbes, сама Group-IB стверджує, що RuTube не використала її продукти, адже контракти розірвали задовго до кібератаки.

"Один неочевидний висновок — повна заборона або навіть часткове уповільнення Youtube у РФ відкладається на невизначений термін. Жодної заміни всередині країни створити не вдалося, як зрозуміло, а позбавляти народ сучасного телевізора влада не готова", — написав у своєму телеграм-каналі український IT-експерт Сергій Петренко.

Раніше писали, що українські хакери знищили російський відеохостинг RuTube. За даними інсайдерів, під час кібератаки повністю видалили вихідний код сайту, а розробники відеохостингу поки не можуть скористатися резервними копіями. Інформацію підтвердила продюсерка Світлана Гуляєва, хоча в компанії видалення коду заперечують.