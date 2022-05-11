Потеряли 1 млрд рублей, привлекли "лучших экспертов": в России третьи сутки чинят RuTube

RuTube лишился 75% баз данных и 90% резервных копий и кластеров для их восстановления.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Из-за сбоя в работе видеохостинга RuTube российские разработчики могут потерять до 1 млрд рублей. Об этом изданию "КоммерсантЪ" рассказал представитель инвестиционной компании "Вектор Икс" Сергей Звенигородский.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

После хакерской атаки RuTube не работает в России с 9 мая (уже третьи сутки). В связи с этим компания "Руформ", которая контролирует видеохостинг, несет большие репутационные и финансовые потери. В 2020 году холдинг "Газпром-медиа" полностью выкупил "Руформ", по словам Сергея Звенигородского, на момент сделки RuTube оценивали в 3,5 млрд рублей, а его ежедневная аудитория составляла около 150 тысяч человек.

На фоне разговоров о блокировке YouTube в России, количество пользователей сервиса выросло как минимум в 3 раза — еще в марте разработчики заявили о 450 тысяч новых пользователей в день. С учетом такого роста, на момент атаки стоимость RuTube могла достигать 6-7 млрд рублей. Как считает Сергей Звенигородский, простой в работе видеохостинга принесет убытки в размере от 500 тысяч до 1 млрд рублей из-за срыва рекламных контрактов и расходов на восстановление системы.

Как отметил основатель сервиса rawg.io Гаджи Махтиев, не менее болезненными для RuTube станет репутационный удар. Из-за взлома и продолжительного сбоя пользователи еще долго будут сомневаться в безопасности российского видеохостинга, а сотрудники будут демотивированы.

"Авторы контента, блогеры и лидеры мнений, которые рассматривали альтернативу YouTube, еще подумают, стоит ли тратить силы на Rutube", — прокомментировал Махтиев.

Представители RuTube признали, что в результате хакерской атаки поражены более 75% баз данных и инфраструктуры сайта, а также 90% резервных копий и кластеров для восстановления данных.

Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies, которого привлекли к расследованию и устранению последствий кибератаки, заявил "Ведомостям", что при таких масштабах поражения системы восстановительные работы займут от полутора до трех недель.

Гендиректор Александр Моисеев заявил журналистам "КоммерсантЪ", что восстанавливать работу сервиса будут поэтапно, в частности, в ночь на 11 мая разработчики планировали запустить стриминговые сервисы и эфирное вещание. В настоящий момент RuTube по прежнему недоступен, на сайте сообщается о проведении технических работ.

[ + – ] Сайт RuTube 11 мая Фото: Скриншот

Тем временем замглавы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале пообещал, что RuTube заработает уже 11 мая:

"Восстановительные работы на завершающей стадии. К ликвидации тяжелых последствий хакерской атаки привлечены специалисты одной из лучших российских компаний в области кибербезопасности".

Издание "Ведомости" приводит служебную записку от директора по безопасности "Руформ" экс-гендиректору компании Алексея Назарова, согласно которой руководство знало об уязвимости видеохостинга. Компанию Group-IB обвинили в поставке неработающей системы безопасности, а ущерб оценили в 407 млн рублей. Как пишет Forbes, сама Group-IB утверждает, что RuTube не использовала ее продукты, ведь контракты были расторгнуты задолго до кибератаки.

"Один неочевидный вывод — полный запрет или даже частичное замедление Youtube в РФ откладывается на неопределенный срок. Никакой замены внутри страны создать не получилось, как понятно, а лишать народ современного телевизора власти не готовы", — написал в своем телеграм-канале украинский IT-эксперт Сергей Петренко.

Ранее писали, что украинские хакеры уничтожили российский видеохостинг RuTube. По данным инсайдеров, во время кибератаки полностью удалили исходный код сайта, а разработчики видеохостинга пока не могут воспользоваться резервными копиями. Информацию подтвердила продюсер Светлана Гуляева, хотя в самой компании удаление кода отрицают.