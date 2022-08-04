Youtube удалил личный канал российского блогера Дмитрия Пучкова "Гоблина" (фото)

Администрация видеохостинга свое решение объяснила тем, что переводчик, имевший около 3 млн подписчиков, нарушил правила сообщества.

Платформа Youtube удалила личный канал российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, который известен под псевдонимом "Гоблин". Об этом он рассказал в своем Telegram.

По словам Дмитрия Пучкова, его личный Youtube-канал был удален в четверг, 4 августа. Администрация видеохостинга свое решение объяснила тем, что российский блогер нарушил правила сообщества. Однако, Youtube других подробностей не привел.

"Здравствуйте, Дмитрий Пучков. Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили наши правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удален", — говорится в сообщении видеохостинга, которое получил блогер.

Дмитрий Пучков имел на Youtube около 3 млн подписчиков, выпуская обзоры на новинки в киноиндустрии. Свои последние видеоролики переводчик посвящал полномасштабному вторжению ВС РФ в Украину.

В комментарии российскому изданию "Ura.ru" блогер заявил, что решение администрации видеохостинга было вполне ожидаемым. По его словам, в последние месяцы Youtube активно банит личные каналы пользователей за пророссийскую позицию.

"Но есть российские платформы, и весь контент я перенес туда еще полтора года назад", — продолжил Дмитрий Пучков и предупредил, что все блогеры из России "находятся в гостях у Youtube", где действуют "чужие законы".

Бывший российский президент Дмитрий Медведев, комментируя удаление личного канала "Гоблина", заявил, что власти РФ "отомстят" видеохостингу за своего переводчика.

[ + – ] Youtube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова "Гоблина"

Напомним, в конце июля администрация Youtube удалила личный канал белорусского пропагандиста Григория Азаренка, у которого было около 10 тысяч подписчиков. Руководство видеохостинга свое решение объяснило тем, что журналист нарушил правила сообщества.

Также сообщалось, что в России предложили сажать в тюрьму родителей детей, которые используют VPN ради видеохостинга Youtube.