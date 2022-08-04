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Youtube удалил личный канал российского блогера Дмитрия Пучкова "Гоблина" (фото)

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Youtube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова "Гоблина"

Администрация видеохостинга свое решение объяснила тем, что переводчик, имевший около 3 млн подписчиков, нарушил правила сообщества.

Платформа Youtube удалила личный канал российского блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, который известен под псевдонимом "Гоблин". Об этом он рассказал в своем Telegram.

По словам Дмитрия Пучкова, его личный Youtube-канал был удален в четверг, 4 августа. Администрация видеохостинга свое решение объяснила тем, что российский блогер нарушил правила сообщества. Однако, Youtube других подробностей не привел.

"Здравствуйте, Дмитрий Пучков. Мы провели проверку и обнаружили, что вы нарушили наши правила сообщества. В связи с этим ваш канал был удален", — говорится в сообщении видеохостинга, которое получил блогер.

Дмитрий Пучков имел на Youtube около 3 млн подписчиков, выпуская обзоры на новинки в киноиндустрии. Свои последние видеоролики переводчик посвящал полномасштабному вторжению ВС РФ в Украину.

В комментарии российскому изданию "Ura.ru" блогер заявил, что решение администрации видеохостинга было вполне ожидаемым. По его словам, в последние месяцы Youtube активно банит личные каналы пользователей за пророссийскую позицию.

"Но есть российские платформы, и весь контент я перенес туда еще полтора года назад", — продолжил Дмитрий Пучков и предупредил, что все блогеры из России "находятся в гостях у Youtube", где действуют "чужие законы".

Бывший российский президент Дмитрий Медведев, комментируя удаление личного канала "Гоблина", заявил, что власти РФ "отомстят" видеохостингу за своего переводчика.

Youtube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова "Гоблина"

Напомним, в конце июля администрация Youtube удалила личный канал белорусского пропагандиста Григория Азаренка, у которого было около 10 тысяч подписчиков. Руководство видеохостинга свое решение объяснило тем, что журналист нарушил правила сообщества.

Также сообщалось, что в России предложили сажать в тюрьму родителей детей, которые используют VPN ради видеохостинга Youtube.