В РФ предложили сажать в тюрьму родителей детей, использующих VPN ради YouTube (видео)

Закон о запрете VPN пока даже не рассматривается Госдумой, но власти уже принимают меры для борьбы с технологией.

Депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Мария Бутина предложила отправлять в тюрьму родителей детей, которые будут обходить блокировку YouTube с помощью технологии VPN. Такую инициативу она выдвинула в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".

Мария Бутина поддержала блокировку видеохостинга YouTube в России. По ее мнению, россияне смогут обойтись без американского сервиса, если будут читать книги вместо просмотра видео, при этом родители должны следить, чтобы дети соблюдали запреты и не пытались их обойти техническими способами.

"Если мы, взрослые, не в состоянии ограничить своих детей и воспитать — то нас нет", — заявила она. — "Со временем воспитаем".

В ответ пропагандист Владимир Соловьев предположил: дети не будут читать книги и все равно смогут войти на YouTube при помощи VPN, ведь в России нет конкурентоспособной альтернативы. Он поинтересовался, как же контролировать соблюдение ограничений и наказывать нарушителей: "Ты предлагаешь посадить их родителей?". "Конечно", — ответила Мария Бутина.

Позже на своем Telegram-канале российский депутат пожаловалась, будто ее слова "выдрали из контектса полемики". Она обратила внимание, что закон о запрете VPN не внесен в Госдуму РФ, и подавать соответствующий проект она не намерена.

"Сказанное мною в эфире необходимо рассматривать исключительно в контексте всей беседы, где речь идет о важности внимания родителей к воспитанию своих детей и тому, что потребляется подрастающим поколением в информационном поле", — подчеркнула Бутина.

Накануне "Росскомнадзор" сообщил агентству ТАСС, что в России принимают меры по ограничению работы VPN-сервисов, нарушающих законы страны. Как объяснило ведомство, средства для обхода блокировок в Интернете признаются угрозой согласно новому закону РФ "О связи", и бороться с ними будет Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. До этого СМИ сообщали, что у россиян возникли проблемы с подключением к серверам Proton VPN и NordVPN.

VPN расшифровывается с английского как Virtual Private Network — "виртуальная частная сеть". Так называют технологии, которые накладывают сетевые покдлючения поверх другой работающей сети через промежуточный сервер доступа. Сервис VPN присваивает устройству пользователя уникальный IP-адрес, позволяющий скрывать его реальное местоположение и обходить локальную блокировку онлайн-ресурсов.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов назвал YouTube "стратегическим оружием США". По его мнению, видеохостинг в России заблокируют, как только в стране нормально заработают альтернативные сервисы, такие как RuTube и "ВКонтакте". Игорь Ашманов рассчитывает на осень 2022 года.

Писали также, что YouTube удалил антивоенную серию мультсериала "Масяня". В ней мультипликатор попытался на примере вымешленного вторжения Китая в Россию показать, что переживают украинцы после нападения российских войск.