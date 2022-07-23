YouTube удалил антивоенную серию мультсериала "Масяня" с 4 млн просмотров: в чем причина

Олег Куваев попытался вызвать у зрителей сострадание к украинцам, он назвал войну проклятием и позором России.

Администрация видеохостинга YouTube внезапно удалила последнюю серию популярного мультсериала "Масяня", осуждающую вторжение России в Украину. Автор проекта Олег Куваев рассказал подробности на своей странице в Facebook.

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По словам автора, недавно пользователь с ником "Соболев" пожаловался на мультфильм "Эпизод 162. Санкт-Мариубург" и заявил, будто изображение Исакиевского собора в Санкт-Петербурге срисовано с его личной фотографии. Олег Куваев, признал, что действительно использовал фотографии из Интернета, но не считает это нарушением авторских прав.

"Любой его (Исакиевский собор, — ред.) фотографировавший может так пожаловатся. То есть, претензия крайне сомнительная", — прокомментировал мультипликатор. — "Однако Ютуб прямо настолько испугался какого-то там "соболева" что мульт с 4 миллионами просмотров просто вообще удалил! Не заблокировал, ни временно перекрыл доступ… А вообще удалил! Ютуб ты чего совсем спятил?".

[ + – ] Уведомление YouTube об удалении ролика "Эпизод 162. Санкт-Мариубург" Фото: Facebook

Олег Куваев предположил, что "рашисты" нашли способ надавить сотрудников YouTube, чтобы те удалили ролик без веского повода. Как обратили внимание пользователи соцсети, ролик перепубликован на канале Odesa Film Studio.

"Санкт-Мариубург" — это сочетание двух городов: Санкт-Петербурга, где живет Масяня со своей семьей, Мариуполя, захваченного ныне российскими войсками. По сюжету мультфильма главной героине снится сон, в котором Китай напал на Россию и обстрелял мирные города, вынудив россиян бежать из домов и спускаться в убежища: подвалы и метро. Примерно в средине ролика показано, как ракета попадает в Исакиевский собор.

[ + – ] Исакиевский собор в мультфильме "Масяня" Фото: Скриншот

Автор на примере своих персонажей попытался показать, что переживают украинцы после начала российского вторжения. Интересный момент: Олег Куваев "эвакуировал" условных россиян в Украину: Ирпень, Бучу, Мариуполь, где по сюжету царит мир.

"Почему это происходит? Потому что когда один закомплексованный идиот берет в собственность большую страну с кучей ржавого оружия — это всегда чревато", — объяснила Масяня.

В конце ролика автор назвал войну в Украине "позором" и "проклятием" России. По его мнению, российские оккупанты и убийцы будут "гореть в аду". Он отдельно извинился перед жителями Китая, образы которых использовал для аналогии.

Ранее в России заблокировали сайт мультсериала Масяня после эпизода, посвященного войне в Украине. Олег Куваев отметил, что ресурс посещали немногие пользователи, а большинство смотрели его ролики на YouTube. Один из главных персонажей по имени Хрюндель пришел к выводу, что Россия повторяет историю 1940-х годов, вот только "фашистами" стали сами россияне.

В апреле художники переделали под украинские реалии плакаты Второй мировой войны в проекте Never Again Gallery. Над ними работали 20 авторов из Украины.