YouTube видалив антивоєнну серію мультсеріалу "Масяня" з 4 млн переглядів: у чому причина

Олег Куваєв спробував викликати у глядачів співчуття до українців, він назвав війну прокляттям і ганьбою Росії.

Адміністрація відеохостингу YouTube раптово вилучила останню серію популярного мультсеріалу "Масяня", яка засуджує вторгнення Росії до України. Автор проєкту Олег Куваєв розповів подробиці на своїй сторінці у Facebook.

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За словами автора, нещодавно користувач з ніком "Соболєв" поскаржився на мультфільм "Епізод 162. Санкт-Маріубург" і заявив, що зображення Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі змальовано з його особистої фотографії. Олег Куваєв, визнав, що справді використав фотографії з інтернету, але не вважає це порушенням авторських прав.

"Будь-хто, хто його (Ісаакіївський собор, — ред.) фотографував, може так поскаржитися. Тобто, претензія вкрай сумнівна", — прокоментував мультиплікатор. — Однак Ютуб просто настільки злякався якогось там "собольова", що мульт із 4 мільйонами переглядів просто взагалі видалив! Не заблокував, ні тимчасово перекрив доступ... А взагалі видалив! Ютуб ти чого зовсім здурів?"

[ + – ] Повідомлення YouTube про видалення ролика "Епізод 162. Санкт-Маріубург" Фото: Facebook

Олег Куваєв припустив, що "рашисти" знайшли спосіб натиснути на співробітників YouTube, щоб ті видалили ролик без вагомого приводу. Як зауважили користувачі соцмережі, ролик перепублікований на каналі Odesa Film Studio.

"Санкт-Маріубург" — це поєднання двох міст: Санкт-Петербурга, де живе Масяня зі своєю родиною, та Маріуполя, захопленого нині російськими військами. За сюжетом мультфільму головній героїні сниться сон, у якому Китай напав на Росію та обстріляв мирні міста, змусивши росіян бігти з будинків та спускатися в укриття: підвали та метро. Приблизно в середині ролика показано, як ракета влучає в Ісаакіївський собор.

[ + – ] Ісаакіївський собор у мультфільмі "Масяня" Фото: Скриншот

Автор на прикладі своїх персонажів спробував показати, що переживають українці після початку російського вторгнення. Цікавий момент: Олег Куваєв "евакуював" умовних росіян в Україну: Ірпінь, Бучу, Маріуполь, де за сюжетом панує мир.

"Чому це відбувається? Тому, що коли один закомплексований ідіот бере у власність велику країну з купою іржавої зброї — це завжди загрожує", — пояснила Масяня.

Наприкінці ролика автор назвав війну в Україні "ганьбою" та "прокляттям" Росії. На його думку, російські окупанти та вбивці "горітимуть у пеклі". Він окремо попросив вибачення перед мешканцями Китаю, образи яких використав для аналогії.

Раніше в Росії заблокували сайт мультсеріалу Масяня після епізоду, присвяченого війні в Україні. Олег Куваєв зазначив, що ресурс відвідували небагато користувачів, а більшість дивилися його ролики на YouTube. Один із головних персонажів, на ім'я Хрюндель дійшов висновку, що Росія повторює історію 1940-х років, ось тільки "фашистами" стали самі росіяни.

У квітні митці переробили під українські реалії плакати Другої світової війни у проєкті Never Again Gallery. Над ними працювало 20 авторів з України.