"Фашисти тепер, здається, ми": в РФ заблокували сайт мультсеріалу "Масяня"

"У Росії весь час якийсь тиран, шизоїдний параноїк творить усе, що захоче", — пояснюють персонажі мультфільму та порівнюють Путіна з Гітлером і Пол Потом.

Російський регулятор у сфері зв'язку та мас-медіа Роскомнагляд надіслав автору мультсеріалу "Масяня" Олегу Куваєву повідомлення про блокування сайту mult.ru, де з 2001 року викладаються епізоди мультсеріалу. Про це повідомив режисер на своїй сторінці у Facebook.

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Однак, за словами Куваєва, аудиторія сайту невелика, тому що більшість дивиться на YouTube.

"Коротше mult.ru тепер у Росії під забороною. Хоча я, та й глядачі, сайтом уже вкрай рідко користуємося, все на ютубі здебільшого, але про всяк випадок зробив дзеркало на multru.com", — написав Куваєв.

160-й епізод "Масяні", який вийшов 22 березня, присвячено війні в Україні. У ньому президент РФ Володимир Путін порівнюється з керівником Третього рейху, демонструються кадри зруйнованих після авіаударів українських міст.

В одному з діалогів головна героїня розмовляє зі своїм другом Хрюнделем. "…так, не дуже весело, реальна повномасштабна війна, як у 40-х, — пояснює Хрюндель, — тільки фашисти тепер, здається, ми. Ще й знак цей — «Z». Знаєш, що це таке насправді? — Це півсвастики".

На що Масяня відповідає: "Ні, фігушки, я не фашист. Мені просто випало народитися в країні, де, блін, ніколи свободи не було. У нас весь час якийсь тиран, шизоїдний параноїк, придурок сраний творить різне гів**, що його ліва нога захоче”.

[ + – ] Кадр із мультсеріалу "Масяня".

У фінальній сюжетній лінії Масяня заходить у бункер до Путіна, який сидить за порожнім довгим столом, поруч стіни із зображеннями останньої літери латинського алфавіту.

"Скажи чесно, вбивцю, навіщо ти цю війну почав?" — питає Масяня.

"А тому що там нацисти", — слідує відповідь.

"Так, чувак, цю локшину залиш для своїх зомбі. Нацист у цій ситуації тільки один. Ти, блін. Немає там ніяких нацистів. Говори правду!" — вимагає персонаж мультфільму.

"А якого чорта вони живуть вільно і мене, Великого Імператора, не слухаються? Мої васали надивляться і теж захочуть чого доброго", — зазначає співрозмовник.

"Ти, значить, трон хотів зміцнити за рахунок сотень мертвих українців і тисяч мертвих російських хлопців", — звучить вердиктом звинувачення анімаційного героя, а далі слідує перерахування Путіна через кому з Пол Потом, Мао Цзедуном та Усамою бен Ладеном.

У самому фіналі Масяня вручає президентові РФ самурайський меч Вакідзасі, який у стародавній Японії застосовувався для ритуалу сеппуку.

Станом на 28 березня, у викладеного на YouTube ролика понад 2,8 млн переглядів.

Раніше Фокус повідомляв, що українська телеведуча Леся Нікітюк представила кліп про російську пропаганду, в якому висміяно популярні міфи росЗМІ.