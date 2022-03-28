Армія РФ завдала ударів по Києву й області

Очевидці чули щонайменше три вибухи під Києвом. Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що в столиці працювала ППО.

Увечері 27 березня в Києві й області лунали потужні вибухи. У столиці тричі оголошували повітряну тривогу, повідомили журналісти ТСН.

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У соцмережах очевидці розповіли мінімум про три вибухи на Київщині.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко пізніше уточнив, що в Києві працювала система протиповітряної оборони (ППО).

"Вибухи. У Київській області Бориспільський район у районі села Гнідин, у районі міста Васильків і села Софіївська Борщагівка сталися вибухи. Спрацювала система ППО", — зазначив він.

Детальної інформації про постраждалих і жертв у результаті атаки поки що немає.

У Дарницькому районі Києва уламки ракети потрапили в приватний будинок, він спалахнув. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Уламки ракети потрапили в житловий будинок у Софіївській Борщагівці.

Нагадаємо, що за даними розвідки Великобританії ворожа армія намагається оточити Збройні сили України (ЗСУ) на сході з боку Харкова (північний напрямок) і Маріуполя (південний напрямок). ЗСУ успішно контратакують і не дозволяють загарбникам перегрупувати сили.

Фокус 26 березня писав про окупацію Славутича в Київській області. Коли почалися обстріли житлових будинків, влада міста вирішила не прикриватися мирними жителями.

Російські окупанти викрадали мера Славутича Юрія Фомічева та захоплювали міську лікарню. Місцеві жителі виходили на мітинги та чинили опір захопленню міста.