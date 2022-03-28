Армия РФ нанесла удары по Киеву и области

Очевидцы слышали минимум три взрыва под Киевом. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в столице работала ПВО.

Вечером 27 марта в Киеве и области раздавались мощные взрывы. В столице три раза объявляли воздушную тревогу, сообщили журналисты ТСН.

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В соцсетях очевидцы рассказали минимум о трех взрывах в Киевской области.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко позже уточнил, что в Киеве работала система противовоздушной обороны (ПВО).

"Взрывы. В Киевской области Бориспольский район в районе села Гнедин, в районе города Васильков и села Софиевская Борщаговка произошли взрывы. Сработала система ПВО", — отметил он.

Подробной информации о пострадавших и жертвах в результате атаки пока нет.

В Дарницком районе Киева обломки ракеты попали в частный дом, он загорелся. Информация о пострадавших уточняется.

Осколки ракеты попали в жилой дом в Софиевской Борщаговке.

Напомним, что по данным разведки Великобритании вражеская армия пытается окружить Вооруженные силы Украины (ВСУ) на востоке со стороны Харькова (северное направление) и Мариуполя (южное направление). ВСУ успешно контратакуют и не позволяют захватчикам перегруппировать силы.

Фокус 26 марта писал об оккупации Славутича в Киевской области. Когда начались обстрелы жилых домов, власти города решили не прикрываться мирными жителями.

Российские оккупанты похищали мэра Славутича Юрия Фомичева и захватывали городскую больницу. Местные жители выходили на митинги и сопротивлялись захвату города.