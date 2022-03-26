ВС РФ оккупировали город Славутич в Киевской области, - мэр (видео)

По словам градоначальника, в городе, несмотря на оккупацию, висят украинские флаги.

Город Славутич в Киевской области с 26 марта оккупирован силами ВС РФ. Об этом заявил мэр города Юрий Фимичев в видеообращении к украинцам.

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"Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать без боя, но наши военные, Нацполиция, приняли решение отстаивать город", — заявил чиновник и отметил, что, к сожалению, силы были не равны.

И хотя ВСУ и тероборона защищали Славутич, врагу удалось победить.

"Наши силы были абсолютно не равны. Когда враг подошел к городу, когда начались обстрелы жилых кварталов, было принято решение не прикрываться мирными жителями, не входить в город, как и договаривались с самого начала", — заявил Фомичев.

"Весь город, оставшиеся люди вышли на улицу с флагами Украины, с лозунгами, что Славутич — это Украина. Нам не нужно здесь никто другой, потому что это наша земля. Мы сами знаем, как нам здесь жить", — сообщил мэр города.

По его словам, не смотря на все это, на оккупацию, людям нужно жить даьше. Решаются гуманитарные вопросы, в том числе поставки продуктов питания местным жителям.

[ + – ] мэр Славутича о ситуации в городе

Стоит отметить, что недавно ВСУ освободили город Макаров Киевской области из оккупации.

Также сообщалось, что российская армия потеряла полный контроль над Херсоном, который также оккупирован.