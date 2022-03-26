ВС РФ оккупировали город Славутич в Киевской области, - мэр (видео)
По словам градоначальника, в городе, несмотря на оккупацию, висят украинские флаги.
Город Славутич в Киевской области с 26 марта оккупирован силами ВС РФ. Об этом заявил мэр города Юрий Фимичев в видеообращении к украинцам.
"Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать без боя, но наши военные, Нацполиция, приняли решение отстаивать город", — заявил чиновник и отметил, что, к сожалению, силы были не равны.
И хотя ВСУ и тероборона защищали Славутич, врагу удалось победить.
"Наши силы были абсолютно не равны. Когда враг подошел к городу, когда начались обстрелы жилых кварталов, было принято решение не прикрываться мирными жителями, не входить в город, как и договаривались с самого начала", — заявил Фомичев.
"Весь город, оставшиеся люди вышли на улицу с флагами Украины, с лозунгами, что Славутич — это Украина. Нам не нужно здесь никто другой, потому что это наша земля. Мы сами знаем, как нам здесь жить", — сообщил мэр города.
По его словам, не смотря на все это, на оккупацию, людям нужно жить даьше. Решаются гуманитарные вопросы, в том числе поставки продуктов питания местным жителям.
Стоит отметить, что недавно ВСУ освободили город Макаров Киевской области из оккупации.
Также сообщалось, что российская армия потеряла полный контроль над Херсоном, который также оккупирован.