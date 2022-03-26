ЗС РФ окупували місто Славутич у Київській області, — мер (відео)

За словами градоначальника, у місті, незважаючи на окупацію, висять українські прапори.

Місто Славутич у Київській області з 26 березня окуповане силами ЗС РФ. Про це заявив мер міста Юрій Фомічов у відеозверненні до українців.

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"Ми стійко захищали наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здатися без бою, але наші військові, Нацполіція, вирішили відстоювати місто", — заявив чиновник і зазначив, що, на жаль, сили були нерівними.

І хоча ЗСУ й тероборона захищали Славутич, ворогові вдалося перемогти.

"Наші сили були абсолютно не рівними. Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів, було прийнято рішення не прикриватися мирними жителями, не входити в місто, як і домовлялися від самого початку", — заявив Фомічов.

"Усе місто, люди, які залишилися, вийшли на вулицю з прапорами України, з гаслами, що Славутич — це Україна. Нам не потрібен тут ніхто інший, бо це наша земля. Ми самі знаємо, як нам тут жити", — повідомив мер міста.

За його словами, незважаючи на все це, на окупацію, людям треба жити далі. Вирішуються гуманітарні питання, зокрема постачання продуктів харчування місцевим жителям.

[ + – ] Мер Славутича про ситуацію в місті

Варто зазначити, що нещодавно ЗСУ звільнили місто Макарів Київської області з окупації.

Також повідомлялося, що російська армія втратила повний контроль над Херсоном, який також окуповано.