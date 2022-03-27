ВС РФ пытаются окружить украинские силы на востоке страны — британская разведка

Враг может взять в кольцо украинские вооруженные силы с мариупольского и харьковского направлений.

Российские оккупанты пытаются окружить украинские войска на востоке страны. Об этом 27 марта сообщает министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

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По информации британского ведомства, ВС России хотят взять в кольцо украинских военных со стороны Харькова (северное направление) и Мариуполя (южное направление).

Отмечается, что на севере враг не меняет свои позиции. При этом, украинцы контратакуют и не дают возможность оккупантам РФ перегруппировать свои силы.

[ + – ] Направление ударов российских войск и сил пророссийских боевиков

С первых дней войны идут бои за Мариуполь, а с 1 марта — город в полном окружении российских войск. По словам Алексея Арестовича, сейчас Мариуполь невозможно деблокировать. Ранее ВС РФ захватили Приморск и Бердянск, а российская авиация и артиллерия сравняла с землей поселки Гнутовое, Сартана и Талковка.

Сейчас бои продолжаются в черте города, а главной мишенью захватчиков стали мирные жители. Военные РФ уничтожают объекты, в которых спасаются люди: роддом, детскую больницу, драмтеатр, школу, бассейный комплекс. Пострадало большое количество многоэтажек, люди хоронят знакомых во дворах.

ВС РФ тратит много сил и средств на окружение Мариуполя. В случае, если город удастся взять — группировка, скорее всего, будет направлена на окружение зоны ООС с юга для дальнейшего объединения с оккупантами, которые продвигаются с севера через Изюм в Харьковской области. Таким образом, вооруженные силы ВС РФ попытаются взять в окружение части ВСУ удерживающие рубежи в зоне ООС.

С начала марта харьковский город Изюм также находится под постоянным натиском со стороны войск РФ. Мирные жители остались без света, воды, связи, тепла, еды и лекарств, разрушено большое количество жилых домов. После авианалетов ВКС РФ десятки жителей города остались заблокированы в подвалах под завалами многоэтажки. У спасателей нет возможности приступить к освобождению людей, так как нет специальной техники и личного состава.

27 марта оккупанты пытались прорвать фронт в Донецкой и Луганской областях, но потеряли живую силу и технику. ВСУ отбили 7 атак, уничтожили 78 танков, бронированную технику, авто и миномет.