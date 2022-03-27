ВС РФ пытаются окружить украинские силы на востоке страны — британская разведка
Враг может взять в кольцо украинские вооруженные силы с мариупольского и харьковского направлений.
Российские оккупанты пытаются окружить украинские войска на востоке страны. Об этом 27 марта сообщает министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.
По информации британского ведомства, ВС России хотят взять в кольцо украинских военных со стороны Харькова (северное направление) и Мариуполя (южное направление).
Отмечается, что на севере враг не меняет свои позиции. При этом, украинцы контратакуют и не дают возможность оккупантам РФ перегруппировать свои силы.
С первых дней войны идут бои за Мариуполь, а с 1 марта — город в полном окружении российских войск. По словам Алексея Арестовича, сейчас Мариуполь невозможно деблокировать. Ранее ВС РФ захватили Приморск и Бердянск, а российская авиация и артиллерия сравняла с землей поселки Гнутовое, Сартана и Талковка.
Сейчас бои продолжаются в черте города, а главной мишенью захватчиков стали мирные жители. Военные РФ уничтожают объекты, в которых спасаются люди: роддом, детскую больницу, драмтеатр, школу, бассейный комплекс. Пострадало большое количество многоэтажек, люди хоронят знакомых во дворах.
ВС РФ тратит много сил и средств на окружение Мариуполя. В случае, если город удастся взять — группировка, скорее всего, будет направлена на окружение зоны ООС с юга для дальнейшего объединения с оккупантами, которые продвигаются с севера через Изюм в Харьковской области. Таким образом, вооруженные силы ВС РФ попытаются взять в окружение части ВСУ удерживающие рубежи в зоне ООС.
С начала марта харьковский город Изюм также находится под постоянным натиском со стороны войск РФ. Мирные жители остались без света, воды, связи, тепла, еды и лекарств, разрушено большое количество жилых домов. После авианалетов ВКС РФ десятки жителей города остались заблокированы в подвалах под завалами многоэтажки. У спасателей нет возможности приступить к освобождению людей, так как нет специальной техники и личного состава.
27 марта оккупанты пытались прорвать фронт в Донецкой и Луганской областях, но потеряли живую силу и технику. ВСУ отбили 7 атак, уничтожили 78 танков, бронированную технику, авто и миномет.