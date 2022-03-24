Десятки людей оказались под завалами многоэтажного дома в Изюме, — заммэра (видео)

По словам Владимира Мацокина, спасатели из-за отсутствия спецтехники не могут приступить к разбору завалов на месте многоэтажного дома.

В Изюме десятки человек остались заблокированными в подвалах, в которых мирные жители прятались от российских авианалетов. Эту информацию подтвердил заммэра города Владимир Мацокин.

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В частности, заместитель городского головы решил прокомментировать информацию о многоквартирных домах, которые разрушены после обстрелов армии РФ.

По словам Мацокина, информации о заблокированных людях в подвалах на улице Хлебозаводской нет, однако на Первомайской — "ситуация еще хуже".

"К моменту вражеской атаки в неприспособленных под бомбоубежища подвалах находилось много людей, не менее тридцати, по сообщениям свидетелей. Во время удара разрушена вся конструкция, в том числе и невыдержавшие межэтажные плиты. Судя по видео, вся эта сила рухнула на подвал, в котором находились люди", — продолжил заммэра Изюма.

Более того, как отмечает Мацокин, спасатели ГСЧС из-за отсутствия специальной техники и личного состава не могут приступить к разбору завалов на месте разрушенного многоэтажного дома. По словам заместителя городского головы, Изюм со времен Второй мировой войны не сталкивался с трагедией такого масштабна.

"Слова "военное преступление", "геноцид" не отражают всей глубины вселенской трагедии, которая происходит в многострадальном, когда-то цветущем городе. Молю Бога, чтобы хоть в чем-то я ошибся", — добавил Мацокин в своем Facebook.

[ + – ] Десятки людей оказались под завалами многоэтажного дома в Изюме

Напомним, 17 марта появилась информация о том, что войска РФ применили под Изюмом фосфорные снаряды. Источник Фокуса в Харьковской области утверждал, что в результате вражеского обстрела все вокруг горит.

Также сообщалось, что подразделениям ВСУ в Изюме удалось отбить атаку войск РФ после форсирования реки.