Десятки людей опинилися під завалами багатоповерхового будинку в Ізюмі — заммера (відео)
За словами Володимира Мацокіна, рятувальники через відсутність спецтехніки не можуть розпочати розбір завалів на місці багатоповерхового будинку.
В Ізюмі десятки людей залишилися заблокованими в підвалах, де мирні жителі ховалися від російських авіанальотів. Цю інформацію підтвердив заступник мера міста Володимир Мацокін.
Зокрема заступник міського голови вирішив прокоментувати інформацію про багатоквартирні будинки, які зруйновані після обстрілів армії РФ.
За словами Мацокіна, інформації про заблокованих людей у підвалах на вулиці Хлібозаводській немає, проте на Першотравневій — "ситуація ще гірша".
"До моменту ворожої атаки в непристосованих під бомбосховища підвалах перебували багато людей, не менше тридцяти, за повідомленнями свідків. Під час удару зруйнована вся конструкція, у тому числі й міжповерхові плити, що не витримали. Судячи з відео, вся ця сила впала на підвал, у якому перебували люди", — продовжив заступник мера Ізюма.
Крім того, як зазначає Мацокін, рятувальники ДСНС через відсутність спеціальної техніки й особового складу не можуть розпочати розбір завалів на місці зруйнованого багатоповерхового будинку. За словами заступника міського голови, Ізюм із часів Другої світової війни не стикався з трагедією такого масштабу.
"Слова "воєнний злочин", "геноцид" не відображають усієї глибини вселенської трагедії, яка відбувається в багатостраждальному, колись квітучому місті. Молю Бога, щоб хоч у чомусь я помилився", — додав Мацокін у своєму Facebook.
Нагадаємо, 17 березня з'явилася інформація про те, що війська РФ застосували під Ізюмом фосфорні снаряди. Джерело Фокусу в Харківській області стверджувало, що внаслідок ворожого обстрілу все навколо горить.
Також повідомлялося, що підрозділам ЗСУ в Ізюмі вдалося відбити атаку військ РФ після форсування річки.