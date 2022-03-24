Десятки людей опинилися під завалами багатоповерхового будинку в Ізюмі — заммера (відео)

За словами Володимира Мацокіна, рятувальники через відсутність спецтехніки не можуть розпочати розбір завалів на місці багатоповерхового будинку.

В Ізюмі десятки людей залишилися заблокованими в підвалах, де мирні жителі ховалися від російських авіанальотів. Цю інформацію підтвердив заступник мера міста Володимир Мацокін.

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Зокрема заступник міського голови вирішив прокоментувати інформацію про багатоквартирні будинки, які зруйновані після обстрілів армії РФ.

За словами Мацокіна, інформації про заблокованих людей у підвалах на вулиці Хлібозаводській немає, проте на Першотравневій — "ситуація ще гірша".

"До моменту ворожої атаки в непристосованих під бомбосховища підвалах перебували багато людей, не менше тридцяти, за повідомленнями свідків. Під час удару зруйнована вся конструкція, у тому числі й міжповерхові плити, що не витримали. Судячи з відео, вся ця сила впала на підвал, у якому перебували люди", — продовжив заступник мера Ізюма.

Крім того, як зазначає Мацокін, рятувальники ДСНС через відсутність спеціальної техніки й особового складу не можуть розпочати розбір завалів на місці зруйнованого багатоповерхового будинку. За словами заступника міського голови, Ізюм із часів Другої світової війни не стикався з трагедією такого масштабу.

"Слова "воєнний злочин", "геноцид" не відображають усієї глибини вселенської трагедії, яка відбувається в багатостраждальному, колись квітучому місті. Молю Бога, щоб хоч у чомусь я помилився", — додав Мацокін у своєму Facebook.

[ + – ] Десятки людей опинилися під завалами багатоповерхового будинку в Ізюмі

Нагадаємо, 17 березня з'явилася інформація про те, що війська РФ застосували під Ізюмом фосфорні снаряди. Джерело Фокусу в Харківській області стверджувало, що внаслідок ворожого обстрілу все навколо горить.

Також повідомлялося, що підрозділам ЗСУ в Ізюмі вдалося відбити атаку військ РФ після форсування річки.