На двух направлениях ВСУ успешно отразили 7 вражеских атак, — Генштаб

Российские войска понесли потери в живой силе и технике во время неудачных попыток прорвать фронт в Донецкой и Луганской областях.

Украинская армия продолжает вести оборону по всем направлениям, не позволяя российским оккупационным войскам добиться успехов на фронтах. Согласно оперативной информации по состоянию на 06:00 27 марта, активные боевые действия велись на Донецком и Луганском направлениях, где военнослужащие ВСУ отбили 7 вражеских атак, уничтожили 8 танков, 8 единиц бронированной техники, 3 автомобиля и 1 миномет. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Кроме того, подразделения Воздушных Сил ВСУ подбили 1 самолет, уничтожили 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Украинская авиация нанесла удары по намеченным целям и объектам российской армии. Потери в живой силе противника уточняются.

Генштаб также сообщает, что в медицинские учреждения Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых солдат ВС РФ. Несмотря низкое морально-психологическое состояние войск и большие потери живой силы и техники, российское командование не отказывается от преступных действий на территории Украины.

Войска РФ продолжают терроризировать местное население на временно оккупированных территориях. Имеют место случаи мародерства, похищения людей и имущества.

Украинское командование отмечает, что противник пытается восполнить потери военной техники на фронтах, однако по маршрутам движения российских войск в Беларуси известны случаи продажи военнослужащими топлива и провизии, или их обмен на спиртные напитки.

Напомним, что 26 марта украинские войска совместно с территориальной обороной освободили город Тростянец Сумской области. По словам украинских военных, им удалось отбросить силы Кантемировской танковой дивизии с территории города.

В субботу, 26 марта, войска РФ нанесли два ракетный удара по городу Кривчиц Львовской области. По данным председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, атака не затронула жилые дома или другие объекты инфраструктуры города.