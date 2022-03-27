На двох напрямках ЗСУ успішно відбили 7 ворожих атак, — Генштаб

Російські війська зазнали втрат у живій силі та техніці під час невдалих спроб прорвати фронт у Донецькій і Луганській областях.

Українська армія продовжує вести оборону в усіх напрямках, не дозволяючи російським окупаційним військам досягти успіхів на фронтах. Згідно з оперативною інформацією станом на 06:00 27 березня, активні бойові дії велися на Донецькому та Луганському напрямках, де військовослужбовці ЗСУ відбили 7 ворожих атак, знищили 8 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 3 автомобілі й 1 міномет. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Крім того, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ підбили 1 літак, знищили 12 БПЛА різних типів і 2 крилаті ракети. Українська авіація завдала ударів по намічених цілях та об'єктах російської армії. Втрати у живій силі супротивника уточнюються.

Генштаб також повідомляє, що до медичних установ Севастополя щодня прибуває здебільшого від 50 до 100 поранених солдатів ЗС РФ. Незважаючи на низький морально-психологічний стан військ і великі втрати живої сили та техніки, російське командування не відмовляється від злочинних дій на території України.

Війська РФ продовжують тероризувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Трапляються випадки мародерства, викрадення людей і майна.

Українське командування зазначає, що противник намагається заповнити втрати військової техніки на фронтах, проте за маршрутами руху російських військ у Білорусі відомі випадки продажу військовослужбовцями палива та провізії, або їхній обмін на спиртні напої.

Нагадаємо, що 26 березня українські війська спільно з територіальною обороною звільнили місто Тростянець Сумської області. За словами українських військових, їм удалося відкинути сили Кантемирівської танкової дивізії з території міста.

У суботу, 26 березня, війська РФ завдали двох ракетних ударів по місту Кривчиць Львівської області. За даними голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, атака не торкнулася житлових будинків або інших об'єктів інфраструктури міста.