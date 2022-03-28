"Фашисты теперь, кажется, мы": В РФ заблокировали сайт мультсериала "Масяня"

"В России все время какой-нибудь тиран, шизоидный параноик творит все, что захочет", — объясняют персонажи мультфильма и сравнивают Путина с Гитлером и Пол Потом.

Российский регулятор в сфере связи и массмедиа Роскомнадзор прислал автору мультсериала "Масяня" Олегу Куваеву уведомление о блокировке сайта mult.ru, где с 2001 года выкладываются эпизоды мультсериала. Об этом сообщил режиссер на своей странице в Facebook.

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Однако, по словам Куваева, аудитория сайта небольшая, потому что большинство смотрит мультсериал на YouTube.

"Короче mult.ru теперь в России под запретом. Хотя я, да и зрители, сайтом уже крайне редко пользуемся, все на ютубе в основном, но на всякий случай сделал зеркало на multru.com", — написал Куваев.

160-й эпизод "Масяни", который вышел 22 марта, посвящен войне в Украине. В нем президент РФ Владимир Путин сравнивается с руководителем Третьего рейха, демонстрируются кадры разрушенных после авиаударов украинских городов.

В одном из диалогов главная героиня беседует со своим другом Хрюнделем. "…да, не особо весело, реальная полномасштабная война, как в 40-х, — объясняет Хрюндель, — только фашисты теперь, кажется, мы. Еще и знак этот — "Z". Знаешь, что это такое на самом деле? Это — полсвастики".

На что Масяня отвечает: "Нет, фигушки, я не фашист. Меня просто угораздило родиться в стране, где, блин, никогда свободы не было. У нас все время какой-нибудь тиран, шизоидный параноик, придурок сраный творит всякое гав**, что его левая нога захочет".

[ + – ] Кадр из мультсериала "Масяня".

В финальной сюжетной линии Масяня заходит в бункер к Путину, который сидит за пустым длинным столом, рядом — стены с изображениями последней буквы латинского алфавита.

"Скажи-ка честно, убивец, зачем ты эту войну начал?" — спрашивает Масяня.

"А потому что там нацисты", — следует ответ.

"Так, чувак, эту лапшу оставь для своих зомби. Нацист в этой ситуации только один. Ты, блин. Нет там никаких нацистов. Говори правду!" — требует персонаж мультфильма.

"А какого хрена они живут свободно и меня, Великого Императора, не слушаются? Мои вассалы насмотрятся и тоже захотят, чего доброго", — отмечает собеседник.

"Ты значит трон хотел укрепить за счет сотен мертвых украинцев и тысяч мертвых русских ребят", — звучит вердиктом обвинение анимационного героя, а дальше следует перечисление Путина через запятую с Пол Потом, Мао Цзедуном и Усамой бен Ладеном.

В самом финале Масяня вручает президенту РФ самурайский меч вакидзаси, который в древней Японии применялся для ритуала сеппуку.

По состоянию на 28 марта, у выложенного на YouTube ролика более 2,8 млн просмотров.

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