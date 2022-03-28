Леся Нікітюк представила кліп про російську пропаганду

У ролику висміяні найпоширеніші міфи росЗМІ.

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк представила пісню та кліп про російську машину пропаганди. Ролик отримав назву "Сіла птаха" та має музику і мотив української народної пісні. Кавером на неї поділилася знаменитість на своїй Instagram-сторінці з майже 4 млн підписників.

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"Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії😉💪🏻", — підписала допис Нікітюк.

Спочатку Леся заспівала про жовтокрилу українську птаху, яка сіла на паркані "москалівського Кремля", аби розпиляти там новий вірус. За легендою, пташку виростили в таємних "голубятнях" за Дніпром західні вчені та вживили їй електронний чип в голову.

І тепер жовтокрила птаха страшніша за байрактар та запліднює жінок прямо з неба. А народжують ті жінки справжніх бандерівців, які "не розмовляють по-кацапськи".

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Також пригадала Леся і про українських гусей, які збивають будь-які російські літаки.

"Бійтесь, с**и, бо у нас "на Украине" навіть в миші є звання", — співає українська телеведуча, звертаючись до росіян.

Нагадаємо, канадський актор Кіану Рівз підтримав Україну, сфотографувавшись з жовто-синім плакатом та своїми шанувальницями.

Також Фокус писав про те, що Андрій Данилко висміяв відеозвернення Світлани Лободи, у якому вона плаче на камеру.