Андрій Данилко висміяв сльози Світлани Лободи

Раніше співачка вперше озвучила свою позицію щодо війни в Україні.

Український артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) висміяв співачку Світлану Лободу, яка раніше записала відео зі сльозами на очах через початок повномасштабної війни в Україні. Про свої емоції він розповів в інтерв'ю російській журналістці Ірині Шихман для YouTube-каналу "А поговорить?".

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За його словами, відео деяких знаменитостей, де вони плачуть за Україну, нещирі. Зокрема артист пригадав українську співачку Світлану Лободу, яка в перші дні війни записала відеозвернення зі сльозами на очах, де закликала зупинити війну в Україні, але не назвала сторони, що воюють. Проте рівно через місяць артистка озвучила свою позицію щодо Росії.

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"Я така людина, я бачу цей фальш … Коли ти бачиш п'ятий дубль … мене це дратує. "Як я плакала в цьому дублі? Давайте ще раз"", — прокоментував відео Лободи 48-річний український музикант.

Нагадаємо, Андрій Данилко розповів про свою рутину у воєнному Києві та яке майбутнє він бажає для Путіна.

Також Фокус писав про звернення співачки Олі Полякової, у якому вона закликала білорусів не вступати у війну на боці Росії, а відправити воювати свого самопроголошеного президента Лукашенка.