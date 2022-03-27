Андрей Данилко высмеял слезы Светланы Лободы

Ранее Светлана Лобода озвучивала свою позицию по поводу войны в Украине.

Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) высмеял певицу Светлану Лободу, ранее записавшую видео со слезами на глазах из-за начала полномасштабной войны в Украине. О своих эмоциях он рассказал в интервью российской журналистке Ирине Шихман для YouTube-канала "А поговорить?".

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По его словам, видео некоторых знаменитостей, где они плачут за Украину, неискренние. В частности артист вспомнил украинскую певицу Светлану Лободу, которая в первые дни войны записала видеообращение со слезами на глазах, где призвала остановить войну в Украине, но не назвала воюющие стороны. Однако ровно через месяц артистка озвучила свою позицию по отношению к России.

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"Я такой человек, я вижу эту фальшь... Когда ты видишь пятый дубль... меня это раздражает. "Как я плакала в этом дубле? Давайте еще раз"", — прокомментировал видео Лободы 48-летний украинский музыкант.

Напомним, Андрей Данилко рассказал о своей рутине в военном Киеве и о том, какое будущее он желает Путину.

Также Фокус писал об обращении певицы Оли Поляковой, в котором она призвала белорусов не вступать в войну на стороне России, а отправить воевать своего самопровозглашенного президента Лукашенко.