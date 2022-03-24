Андрей Данилко рассказал о своем отношении к Путину и о жизни Киева в условиях войны

Артист остается в Киеве, несмотря на все угрозы.

Украинский музыкант Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) дал интервью российскому изданию "Медуза".

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48-летний артист, родом из Полтавы, рассказал, что 24 февраля 2022 года он был готов к тому, что может начаться что угодно. Поэтому у него были собраны все необходимые для эвакуации вещи (документы, аптечка и т.п.). Однако Данилко решил остаться в Киеве, невзирая на все угрозы войны. Его родные находятся в Полтаве. А Инна Белоконь, сценическая мама Верки Сердючки, занимается благотворительными делами в Полтаве, принимая беженцев из Харькова.

По словам Андрея, день сейчас проходит у него очень быстро. Артист в своей квартире на Крещатике вместе с коллегой Дмитрием смотрит время от времени украинские сериалы. Одним из наиболее ярких он назвал картину "И будут люди", рассказывающую о жизни Украины в 1920-30-х годах, Голодомор, наступление на Украину большевиков.

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"Интересно, что события повторяются. Ты смотришь [в сериале] события столетней давности, как люди боролись за свою свободу. И думаешь: "Надо же! Все обострено сейчас так же", — отметил Андрей Данилко.

В частности, певец поделился впечатлениями от военного Киева, отметив, что ему не очень нравятся виды города с противотанковыми "ежами". Однако такой тишины и пустоты певец не видел в столице всю свою жизнь.

Также Данилко припомнил скандал со своей песней для Евровидения-2007 "Dancing Lasha tumbai".

"Тот скандал, раскрученный на Первом канале, чтобы меня слить и унизить. Они придумали формулировку, что Сердючка на конкурсе спела "Раша гудбай". Это был скандал невероятный", — рассказывала "Верка Сердючка", добавив, что для него этот раздувшийся скандал был полной неожиданностью и его из-за неправильной трактовки сделали врагом народа.

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После этого артист стал реже посещать РФ, а после событий 2014 года вообще отказался от гастролей и концертов в стране-агрессоре.

Среди прочего Данилко вспомнил свое счастливое детство в СССР и отметил, что именно для него тогда были светлые времена, несмотря на весь ужас, происходивший вокруг. Он опроверг тезис о "братстве народов" Украины и России. Певец описал, как он видит разницу между этими народами: "Кардинальная разница в том, что у нас [украинцев] нет ощущения, что нас можно оскорбить или унизить. Можно заставить, но меня вообще нельзя сделать рабом в глобальном смысле. Вот нельзя. Можно убить! Мы даже солгать можем, но никогда не будем на стороне ситуации или человека, который нас порабощает".

Не обошел вниманием украинский артист и президента РФ Владимира Путина.

"Владимир Путин — преступник. Моя мечта включить телевизор и увидеть, как он сидит на скамье подсудимых … И узнать, что он думает. И думает ли вообще! Он советский человек. Нас воспитывали, что война – это ужас, что это не должно повториться. И как человек, живший с этим отношением всю жизнь, такое делает!" – отмечает Данилко.

Об украинском Президенте Данилко отозвался положительно, заявив, что вокруг Владимира Зеленского сегодня объединяется весь мир, ведь за Украиной — правда.

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Напомним, Андрей Данилко прокомментировал текущее положение дел у Максима Галкина, выехавшего из России вместе с семьей после того, как он осудил с женой Аллой Пугачевой войну РФ против Украины. По словам украинского артиста, российский шоумен сидит в Израиле без денег, ведь потерял большинство рекламных контрактов.

Также Фокус писал об идее для новой песни Верки Сердючки о президенте России. По словам артиста, "Путина не хочет даже Сатана".