"Путіна не хоче навіть Сатана". Сердючка живет на Крещатике, смеется над взрывами и хейтит Путина

Андрей Данилко живет в своей квартире на Крещатике, переживает вместе со всеми бомбежки, сочиняет песню "Путін, щоб ти здох!" и призывает российских артистов перестать бояться.

Многие украинцы в это тяжелое для страны время интересуются, что с начала войны делают наши украинские звезды.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Артист Андрей Данилко, работающий под псевдонимом Верка Сердючка, никуда не уехал, не эвакуировался. Он живет у себя в квартире – в доме на Крещатике. Спускался уже несколько раз в бомбоубежище. Сейчас, по его словам, ограничивается только спуском на первый этаж во время воздушных тревог.

С ним переживает войну его коллега – артист Дмитрий Волканов, работающий в подтанцовке у Данилко с 2019 года в костюме зайца.

Андрей бодр, шутит и призывает смеяться над ужасами войны других, чтобы выжить. В недавнем телемарофоне украинских каналов он сказал: "Нужно культивировать позитив вокруг себя в такой ситуации. Хотя это война, все ужасно. Хочу сказать нашим артистам, которые, бывает, делают обращения — поплачьте за кадром, а в кадре скажите какую-нибудь полезную информацию, которая нужна людям. Я за то, чтобы без всякой паники, спокойно, уверенно, — сказал Данилко. — Я верю в нашу победу! Все складывается так, что, поверьте, вот все будет хорошо".

В недавнем интервью Дмитрию Гордону Андрей Данилко признался: "Никуда уезжать не собираюсь. Не могу и не хочу. Мне звонят, спрашивают: как быть. Я все перевожу в юмор. Ребята, чтобы ни было: взрывы, бомбежка, сирены – смеемся со всего. И – легче. Стараюсь воспринимать все с юмором".

Данилко занимается творчеством – в данный момент он сочиняет сатирическую песню о Путине под названием "Пісенька маленької мрійниці". Там есть такие строчки:

"Путин, чтоб ты здох,

Але є проблема одна

Путіна не хоче навіть Сатана".

Андрей Данилко отмечает, что песня почти готова, осталось только завершить аранжировку.

В сетях стало известно пожелание Данилко Путину: "Сейчас все , что происходит у нас, словно по сценарию фашисткой Германии. Если Путин так копирует Гитлера, то пусть спустится в бункер и застрелится на*уй". Андрей призывает российских артистов прочитать детское стихотворение "Тараканище", чтобы перестать бояться Путина и поддержать Украину.

Важно