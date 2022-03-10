"Путіна не хоче навіть Сатана". Сердючка живе на Хрещатику, сміється з вибухів і хейтить Путіна

Андрій Данилко живе у своїй квартирі на Хрещатику, переживає разом з усіма бомбардування, складає пісню "Путін, щоб ти здох!" і закликає російських артистів перестати боятися.

Багато українців у цей тяжкий для країни час цікавляться, що з початку війни роблять наші українські зірки.

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Артист Андрій Данилко, який працює під псевдонімом Вєрка Сердючка, нікуди не поїхав, не евакуювався. Він живе у себе в квартирі — у будинку на Хрещатику. Спускався вже кілька разів у бомбосховище. Наразі, за його словами, обмежується лише спуском на перший поверх під час повітряних тривог.

З ним переживає війну його колега — артист Дмитро Волканов, який працює у підтанцьовці в Данилка з 2019 року в костюмі зайця.

Андрій бадьорий, жартує і закликає сміятися з жахів війни інших, щоб вижити. У нещодавньому телемарофоні українських каналів він сказав: "Потрібно культивувати позитив навколо себе в такій ситуації. Хоча це війна, все жахливо. Хочу сказати нашим артистам, які, буває, роблять звернення — поплачте за кадром, а в кадрі скажіть якусь корисну інформацію, яка потрібна людям. Я за те, щоб без жодної паніки, спокійно, впевнено, — сказав Данилко. — Я вірю в нашу перемогу! Усе складається так, що, повірте, ось усе буде добре".

У нещодавньому інтерв'ю Дмитру Гордону Андрій Данилко зізнався: "Нікуди їхати не збираюся. Не можу і не хочу. Мені дзвонять, питають: як бути. Я все переводжу в гумор. Друзі, що б не було: вибухи, бомбардування, сирени — сміємося з усього. І — легше. Намагаюся сприймати все з гумором".

Данилко займається творчістю — зараз він складає сатиричну пісню про Путіна під назвою "Пісенька маленької мрійниці". Там є такі рядки:

"Путін, щоб ти здох,

Але є проблема одна

Путіна не хоче навіть Сатана".

Андрій Данилко зазначає, що пісня майже готова, залишилося лише завершити аранжування.

У мережах стало відомо побажання Данилка Путіну: "Зараз усе, що відбувається у нас, немов за сценарієм фашистської Німеччини. Якщо Путін так копіює Гітлера, то нехай спуститься в бункер і застрелиться на*уй". Андрій закликає російських артистів прочитати дитячий вірш "Тараканище", щоб перестати боятися Путіна та підтримати Україну.

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