Сердючка у свій 30-річний ювілей заспівала "Батько наш — Бандера" (відео)

Останнім часом Данилко не їздить на гастролі до Росії, бо це далеко та дорого. А ще артист чекає, "коли зміниться уряд".

Під час концерту на "Дизель шоу" український артист Андрій Данилко у своєму знаменитому сценічному образі Вєрки Сердючки заспівав військову пісню українських націоналістів "Батько наш — Бандера". Про це повідомляє сайт компанії "Дизель Студіо".

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За словами шеф-редактора студії Олексія Бланаря, з боку артиста виконання патріотичної пісні було абсолютно імпровізацією.

"Це абсолютна імпровізація, і ми завжди чекаємо на неї від цього артиста. Вєрка Сердючка вміє не лише "розривати" танцями зал, а й жартувати, що не просто можна, а потрібно на сцені "Дизель Шоу", — сказав Бланар.

Сам Данилко за лаштунками сказав, що вибір пісні виявився не випадковим, оскільки незалежній Україні вже 30 років, так само, як і Вєрці Сердючці 30 років, що "дуже символічно".

Данилко виступив у Дубаї з російськими "Іванушками"

Зазначимо, що Данилко в новорічну ніч виступав у елітному п'ятизірковому готелі Raffles The Palm у Дубаї (ОАЕ). Як повідомляє "Стар Хіт", артист повинен був вийти на сцену відразу після бою московських курантів, і своїм годинним виступом "розігріти" публіку перед головними зірками заходу — російськими "Іванушки International". За свої послуги Данилко запросив скромний гонорар у 12 млн рублів, що за курсом в українській валюті майже 4,5 млн гривень.

В інтерв'ю NEWS.ru Данилко розповів, що останнім часом не їздить із гастролями до Росії, оскільки добиратися великим колективом, наприклад, до Москви досить важко та дорого. Крім того, останнім часом артист скаржився на своє здоров'я, стан якого погіршився через гормональний збій.

Артист також додав, що існує ще одна причина його відмови виступати в Росії — це "жахливі" відносини між двома країнами. За його словами, будь-які виступи українських артистів у Росії обговорюються в українському суспільстві в негативному контексті.

"Я чекаю, коли це все завершиться: коли закінчиться коронавірус, коли вирішаться ці жахливі відносини країн, коли зміниться уряд", — пояснив Данилко.

Нагадаємо, що виступ Андрія Данилка в столиці ОАЕ було заплановано за півтора року до концерту. На думку організаторів шоу, український артист цього вартий, бо він уміє працювати з публікою та може змусити танцювати будь-якого глядача, який прийшов на концерт.