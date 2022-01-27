Сердючка в свой 30-летний юбилей спела "Батько наш — Бандера" (видео)

В последнее время Данилко не ездит на гастроли в Россию, потому что это далеко и дорого. А еще артист дожидается "когда поменяется правительство".

Во время концерта на "Дизель шоу" украинский артист Андрей Данилко в своем знаменитом сценическом образе Верки Сердючки спел военную песню украинских националистов "Батько наш — Бандера". Об этом сообщает сайт компании "Дизель Студио".

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По словам шеф-редактора студии Алексея Бланаря, со стороны артиста исполнение патриотической песни было абсолютной импровизацией.

"Это абсолютная импровизация и мы всегда ждем ее от этого артиста. Верка Сердючка умеет не только "разрывать" танцами зал, но и шутить, что не просто можно, а нужно на сцене "Дизель Шоу", — сказал Бланарь.

Сам Данилко за кулисами сказал, что выбор песни оказался не случайным, так как независимой Украине уже 30 лет, точно также, как и Верке Сердючке 30 лет, что "очень символично".

Данилко выступил в Дубае с российскими "Иванушками"

Отметим, что Данилко в новогоднюю ночь выступал в элитном пятизвездочном отеле Raffles The Palm в Дубае (ОАЭ). Как сообщает "Стар Хит" артист должен был выйти на сцену сразу после боя московских курантов, и своим часовым выступлением "разогреть" публику перед главными звездами мероприятия — российскими "Иванушки International". За свои услуги Данилко запросил скромный гонорар в 12 млн рублей, что по курсу в украинской валюте почти 4,5 млн гривен.

В интервью NEWS.ru Данилко рассказал, что в последнее время не ездит с гастролями в Россию, поскольку добираться большим коллективом, например, в Москву достаточно тяжело и дорого. Кроме того, в последнее время артист жаловался на свое здоровье, состояние которого ухудшилось из-за гормонального сбоя.

Артист также добавил, что существует еще одна причина его отказа выступать в России — это "ужасные" отношения между двумя странами. По его словам, любые выступления украинских артистов в России обсуждаются в украинском обществе в негативном контексте.

"Я жду, когда это все завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство", — объяснил Данилко.

Напомним, что выступление Андрея Данилка в столице ОАЭ были запланированы за полтора года до концерта. По мнению организаторов шоу, украинский артист этого стоит, потому что он умеет работать с публикой и может заставить танцевать любого зрителя, пришедшего на концерт.