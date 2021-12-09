Верка Сердючка выступит на новогодней вечеринке в Дубае за большой гонорар

Организатор мероприятия поделился деталями райдера и специальных условий для Андрея Данилко

48-летний украинский артист, певец и актер Андрей Данилко, более известный под сценическим именем Верки Сердючки, которое знает весь мир, ведь в 2007 году на международном песенном конкурсе Евровидения в Хельсинки она заняла 2 место с композицией "Dancing Lasha Tumbai". На некоторое время образ Верки Сердючки был далеко спрятан Данилко, а сам он был членом жюри ежегодного украинского национального отбора на Евровидение с 2016 года.

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[ + – ] Хит Dancing Lasha Tumbai, с которым Данилко занял 2-е место на Евровидении 2007

Недавно стало известно, что Верка Сердючка снова предстанет перед зрителями и фанатами в новогоднюю ночь, но на закрытой вечеринке Big Art Festival в Дубае. Посетители отеля Raffles The Palm в Эмиратах после полуночи будут слушать популярные песни украинской Сердючки сразу после боя курантов.

Один из организаторов вечера признался СтарХиту, что договариваться с Андреем пришлось за полтора года до запланированного события. Однако, по его мнению, украинский артист того стоит, ведь его яркие выступления с большим оркестром на более чем 20 людей заставляют танцевать абсолютно каждого присутствующего в зале.

[ + – ] Кроме Верки Сердючки, к зрителям в этот вечер выйдет российская группа "Иванушки International"

Стоит отметить, что у Андрея Данилко сейчас большие проблемы со здоровьем на фоне гормонального сбоя из-за перегруженности и большого объема работы. У артиста значительно увеличился вес, и он иногда путает день с ночью.

Однако это не помешало Сердючке согласиться на грандиозное новогоднее шоу в отеле Дубая. По словам организатора, Андрей сейчас в прекрасном настроении и готов устроить громкое выступление.

Относительно райдера и особых условий от Сердючки, то организатор рассказал, что у Андрея они не слишком завышены. Это перелет бизнес-классом, 5-звездочный отель и номер повышенного комфорта. При том что Данилко после новогоднего корпоратива останется отдыхать еще на несколько дней в Дубае. Что касается гонорара, то организатор не стал называть конкретные суммы, однако отметил, что это "очень дорого".

[ + – ] Желающие потанцевать под "Чита Дриту" в новогоднюю ночь в Дубае заплатят 2-3 тысячи евро

Отметим, что по источникам СтарХита людям, которые будут встречать Новый год под "Читу Дриту", нужно будет заплатить 2-3 тысячи евро (с гала-ужином, напитками и другими артистами). Так как на этом вечере также выступит российская группа "Иванушки International".

Напомним, что группе "Иванушки International" запретили въезд в Украину в мае 2017 года за незаконную поездку в аннексированный Крым одного из участников. Отметим, что на данный момент членов группы в "черном списке" СБУ нет.

Напомним, недавно Андрей Данилко представил новую новогоднюю англоязычную композицию Wild Christmas.