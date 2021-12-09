Верка Сердючка выступит на новогодней вечеринке в Дубае за большой гонорар
Организатор мероприятия поделился деталями райдера и специальных условий для Андрея Данилко
48-летний украинский артист, певец и актер Андрей Данилко, более известный под сценическим именем Верки Сердючки, которое знает весь мир, ведь в 2007 году на международном песенном конкурсе Евровидения в Хельсинки она заняла 2 место с композицией "Dancing Lasha Tumbai". На некоторое время образ Верки Сердючки был далеко спрятан Данилко, а сам он был членом жюри ежегодного украинского национального отбора на Евровидение с 2016 года.
Недавно стало известно, что Верка Сердючка снова предстанет перед зрителями и фанатами в новогоднюю ночь, но на закрытой вечеринке Big Art Festival в Дубае. Посетители отеля Raffles The Palm в Эмиратах после полуночи будут слушать популярные песни украинской Сердючки сразу после боя курантов.
Один из организаторов вечера признался СтарХиту, что договариваться с Андреем пришлось за полтора года до запланированного события. Однако, по его мнению, украинский артист того стоит, ведь его яркие выступления с большим оркестром на более чем 20 людей заставляют танцевать абсолютно каждого присутствующего в зале.
Стоит отметить, что у Андрея Данилко сейчас большие проблемы со здоровьем на фоне гормонального сбоя из-за перегруженности и большого объема работы. У артиста значительно увеличился вес, и он иногда путает день с ночью.
Однако это не помешало Сердючке согласиться на грандиозное новогоднее шоу в отеле Дубая. По словам организатора, Андрей сейчас в прекрасном настроении и готов устроить громкое выступление.
Относительно райдера и особых условий от Сердючки, то организатор рассказал, что у Андрея они не слишком завышены. Это перелет бизнес-классом, 5-звездочный отель и номер повышенного комфорта. При том что Данилко после новогоднего корпоратива останется отдыхать еще на несколько дней в Дубае. Что касается гонорара, то организатор не стал называть конкретные суммы, однако отметил, что это "очень дорого".
Отметим, что по источникам СтарХита людям, которые будут встречать Новый год под "Читу Дриту", нужно будет заплатить 2-3 тысячи евро (с гала-ужином, напитками и другими артистами). Так как на этом вечере также выступит российская группа "Иванушки International".
Напомним, что группе "Иванушки International" запретили въезд в Украину в мае 2017 года за незаконную поездку в аннексированный Крым одного из участников. Отметим, что на данный момент членов группы в "черном списке" СБУ нет.
Напомним, недавно Андрей Данилко представил новую новогоднюю англоязычную композицию Wild Christmas.