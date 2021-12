Верка Сердючка выпустила новогодний хит Wild Christmas

Над новой песней украинский артист работал со шведскими музыкантами на студии в Стокгольме.

Верка Сердючка, он же Андрей Данилко, выпустила новый хит к новогодним праздникам под названием Wild Christmas. Отрывок англоязычной композиции представлен на Instagram-странице артиста, а полностью аудиодорожка уже доступна к прослушиванию на YouTube-канале VERKA SERDUCHKA OFFICIAL.

Среди авторов трека указаны шведские продюсеры, музыканты и авторы песен Андреас Орн и Петер Бострем. Орн, кстати, является исполнителем в синтпоп-группе Gravitonas.

[ + – ] Над новыми треками Андрей Данилко работал в Стокгольме

С ними Данилко сотрудничает не впервые. В 2019 году он представил композицию Make It Rain Champagne! над которой музыканты работали вместе.

В свежих песнях поклонники Сердючки слышат новое звучание любимой артистки. Трек Wild Christmas получился зажигательным и веселым.

[ + – ] Песня Wild Christmas пока что вышла только в аудиоформате

"For everyone who celebrates! Very soon… (Для каждого, кто собирается праздновать! Скоро…)", – подписал Андрей Данилко свою публикацию с анонсом новой песни в Instagram. По мнению слушателей, она станет бесспорным хитом новогодней ночи.

"Чем-то даже на музыку Фредди Меркьюри похоже, красиво очень, будешь всемирно известный", "Очень мечтаю о концерте в Стокгольме!!! ❤️❤️❤️❤️", "Такая душевная и добрая песня получилась. Сразу представляешь – елку, подарки, новогодние огоньки и улыбки друзей и родных. А главное, что наши заветные желания исполнятся и все будет ХОРОШО!❤️❤️❤️❤️", – пишут в комментариях поклонники артиста.

Отметим, что сам Данилко является поклонником творчества Фредди Меркьюри, умершего 30 лет назад. Еще в 2016 году артист на аукционе Coys of Kensington в Бирмингеме купил Rolls-Royce, который ранее принадлежал солисту Queen.