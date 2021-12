Вєрка Сердючка випустила новорічний хіт Wild Christmas

Над новою піснею український артист працював зі шведськими музикантами на студії у Стокгольмі.

Вєрка Сердючка, він же Андрій Данилко, випустив новий хіт до новорічних свят під назвою Wild Christmas. Уривок англомовної композиції представлений на Instagram-сторінці артиста, а повністю аудіодоріжка вже доступна для прослуховування на YouTube-каналі VERKA SERDUCHKA OFFICIAL.

Серед авторів треку вказані шведські продюсери, музиканти й автори пісень Андреас Орн і Петер Бострем. Орн, до речі, є виконавцем у синті поп-групі Gravitonas.

[ + – ] Над новими треками Андрій Данилко працював у Стокгольмі

З ними Данилко співпрацює не вперше. У 2019 році він представив композицію Make It Rain Champagne! над якою музиканти працювали разом.

У свіжих піснях шанувальники Сердючки чують нове звучання улюбленої артистки. Трек Wild Christmas вийшов запальним і веселим.

[ + – ] Пісня Wild Christmas поки що вийшла лише в аудіоформаті

"For everyone who celebrates! Very soon… (Для кожного, хто збирається святкувати! Скоро…)" — підписав Андрій Данилко свою публікацію з анонсом нової пісні в Instagram. На думку слухачів, вона стане безперечним хітом новорічної ночі.

"Чимось навіть на музику Фредді Мерк'юрі схоже, красиво дуже, будеш всесвітньо відомий", "Дуже мрію про концерт у Стокгольмі!!! ❤️❤️❤️❤️", "Така душевна й добра пісня вийшла. Одразу уявляєш — ялинку, новорічні вогники та посмішки друзів і рідних. А головне, що наші заповітні бажання здійсняться і все буде ДОБРЕ!❤️❤️❤️❤️", — пишуть в коментарях прихильники артиста.

Зазначимо, що сам Данилко є шанувальником творчості Фредді Мерк'юрі, котрий помер 30 років тому. Ще в 2016 році артист на аукціоні Coys of Kensington у Бірмінгемі купив Rolls-Royce, який раніше належав солістові Queen.