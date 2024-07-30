"Я тут не суддя": Андрій Данилко розповів, що думає про Софію Ротару та коли її бачив (відео)

Данилко зізнався, що востаннє розмовляв із Софією Михайлівною понад півтора року тому. Зараз час від часу він надсилає їй позитивні картинки.

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Народний артист України, співак і шоумен Андрій Данилко, відомий під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, 29 липня в інтерв'ю Youtube-каналу "І Грянув Грем" зізнався, чи підтримує зв'язок із Софією Ротару та коли востаннє бачив знамениту співачку.

Данилко розповів, що розмовляв із Софією Ротару телефоном у січні 2023 року, на Новий рік, того дня "була бомбардування". За його словами, зірка естради сама йому зателефонувала, чого раніше ніколи не робила.

"Ми якось так із нею мило поговорили, якось так по-людськи. Вона каже: "Ми спустилися в підземну парковку". І вона в такому якомусь настрої жахливому. Я її привітав... Це було востаннє. Я їй іноді висилаю такі картинки, типу "Позитивні" — тричі на день. Таке погане, але миле, ніби для розрядки, але так ми не спілкувалися", — поділився Андрій. Артист повідомив, що зі співачкою не бачився, а також прокоментував позицію Софії Ротару щодо війни в Україні.

"Ну, послухайте. Люди всі різні. Люди дуже дорослі. Люди можуть погано почуватися, можуть не знати, що сказати. Я не знаю, я тут не суддя", — зазначив шоумен.

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Раніше, 28 липня, Андрій Данилко розповів, як реагує на хейт через російські пісні на своїх концертах під час війни. Артист заявив, що вважає російську мову простим засобом для комунікації та перехід на українську має бути поступовим. А щодо перекладу своїх хітів, то він упевнений, що українською вони звучатимуть по-іншому та втратять сенс.