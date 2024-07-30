"Я тут не судья": Андрей Данилко рассказал, что думает о Софии Ротару и когда ее видел (видео)

Данилко признался, что в последний раз разговаривал с Софией Михайловной более полутора лет назад. Сейчас, время от времени, он присылает ей позитивные картинки.

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Народный артист Украины, певец и шоумен Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верка Сердючка, 29 июля в интервью Youtube-каналу "И Грянул Грэм" признался, поддерживает ли связь с Софией Ротару и когда в последний раз видел знаменитую певицу.

Данилко рассказал, что разговаривал с Софией Ротару по телефону в январе 2023 года, на Новый год, в тот день "была бомбежка". По его словам, звезда эстрады сама ему позвонила, чего ранее никогда не делала.

"Мы как-то так с ней мило поговорили, как-то так по-человечески. Она говорит: "Мы спустились в подземную парковку". И она в таком каком-то настроении ужасном. Я ее поздравил… Это был последний раз. Я ей иногда высылаю такие картинки, типа "Позитивин" — три раза в день. Такое дурное, но милое. Как бы для разрядки. Но так мы не общались", — поделился Андрей. Артист сообщил, что с певицей не виделся, а также прокомментировал позицию Софии Ротару относительно войны в Украине.

"Ну, послушайте. Люди все разные. Люди очень взрослые. Люди могут плохо себя чувствовать, могут не знать, что сказать. Я не знаю, я тут не судья", — отметил шоумен.

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Ранее, 28 июля, Андрей Данилко рассказал, как реагирует на хейт из-за российских песен на своих концертах во время войны. Артист заявил, что считает русский язык простым средством для коммуникации и переход на украинский язык должен быть постепенным. А что касается перевода своих хитов, то он уверен, что на украинском они будут звучать по-другому и потеряют смысл.