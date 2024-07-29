Андрей Данилко рассказал, как реагирует на хейт из-за российских песен на своих концертах (видео)

Артист считает, что переход на украинский язык должен быть постепенным, а русский считает средством коммуникации.

Related video

Народный артист Украины, певец и шоумен Андрей Данилко, известный под сценическим именем Верка Сердючка, выступил на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala'24. В интервью латышскому каналу LTV Ziņu dienests 28 июля певец рассказал, как реагирует на хейт из-за песен на русском языке на своих концертах во время войны.

Артист заявил, что считает русский язык простым средством для коммуникации. "Язык дан для коммуникации. Песни написаны мной, ну большинство. Почему я должен себя ломать? Я подчеркиваю, что язык дан для того, чтобы мы понимали друг друга. А его используют в политических целях. Я могу быть в глазах других не прав. Говорят, что их это тригерит", — подчеркнул Данилко.

Певец отметил, что сейчас тяжелые времена и люди раздражены. По его словам, нужно время, чтобы постепенно перейти на украинский язык. А что касается перевода своих хитов, то он уверен, что на украинском они будут звучать по-другому и потеряют смысл.

"Я понимаю, что сложное время, люди очень сложно живут. Психика нарушена, все очень раздражены. И тогда, наверное, не приходите на эти концерты. Ну специально переводить то, что не переводится, это уже не то... Когда меня еще заставляют, то это врожденное чувство противоречия. Не нужно меня заставлять. Язык — это постепенно, это эволюция. Должно пройти время. Новому поколению уже легче", — добавил исполнитель.

Ранее, 19 июля, Андрей Данилко показал, как выглядел в юности с длинными волосами на голове. Артист поделился редкими фото из юности и заинтриговал поклонников вопросом, сколько ему там лет.