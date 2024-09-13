Донька "мами" Вєрки Сердючки вперше показала обличчя доньки (фото)

Онука Ірини Білоконь народилася у квітні 2024 року. До цього мама дівчинки не показувала її обличчя у себе в соціальних мережах.

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Донька "мами Вєрки Сердючки", акторки Інни Білоконь, Яна вперше показала, як виглядає 5-місячна онука зіркової бабусі. Світлинами донечки Яна поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, як виявилося, ще 5 вересня родина святкувала Таїнство Хрещення маленької Вероніки.

"05.09.2024 — найбажаніше свято Хрещення нашої донечки. Дякую рідним та друзям що розділили це свято разом з нами", — написала Яна.

Онука Ірини Білоконь Фото: скрін

Жінка також оприлюднила серію фото на одному з яких вперше показала як виглядає донечка.

Крім самої винуватиці свята Яна показала і двоповерховий святковий торт для гостей. На фото можна побачити, що прикрашений він шоколадними крилами, які прикривають шоколадну фігурку маленької дитини. Крім цього на торті є об’ємні шоколадні кульки, які також стали частиною декору.

Вже сьогодні Яна опублікувала інше відео, де показала, як виглядає донечка сьогодні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова зізналася, чи вважає Андрія Данилка зрадником.

Крім цього, Фокус писав, що "мама" Вєрки Сердючки стала бабусею.