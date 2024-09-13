Дочь "мамы" Верки Сердючки впервые показала лицо своей дочери (фото)

Внучка Ирины Белоконь родилась в апреле 2024 года. До этого мама девочки не показывала ее лицо у себя в социальных сетях.

Related video

Дочь "мамы Верки Сердючки", актрисы Инны Белоконь, Яна впервые показала, как выглядит 5-месячная внучка звездной бабушки. Фотографиями дочери Яна поделилась у себя на странице в Инстаграм.

В частности, как оказалось, еще 5 сентября семья праздновала Таинство Крещения маленькой Вероники.

"05.09.2024 — самый желанный праздник Крещения нашей дочери. Спасибо родным и друзьям что разделили этот праздник вместе с нами", — написала Яна.

Внучка Ирины Белоконь Фото: скрин

Женщина также обнародовала серию фото на одном из которых впервые показала как выглядит дочь.

Кроме самой виновницы торжества Яна показала и двухэтажный праздничный торт для гостей. На фото можно увидеть, что украшен он шоколадными крыльями, которые прикрывают шоколадную фигурку маленького ребенка. Кроме этого на торте есть объемные шоколадные шарики, которые также стали частью декора.

Уже сегодня Яна опубликовала другое видео, где показала, как выглядит дочь сегодня.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова призналась, считает ли Андрея Данилко предателем.

Кроме этого, Фокус писал, что "мама" Верки Сердючки стала бабушкой.