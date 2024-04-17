Это звучит прекрасно: "мама" Верки Сердючки стала бабушкой (фото)

Дочь Инны Белоконь родила девочку. С новым статусом артистку поздравил сам Андрей Данилко.

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Актриса Инна Белоконь, более известная украинцам как "мама Верки Сердючки" стала бабушкой. Сообщение об этом появилось на странице в Instagram, посвященной персонажу Андрея Данилко — проводнице Верке.

"Наша "мама" стала бабушкой!!! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND поздравляет Инну Белоконь и ее семью с рождением внучки!" — говорится в сообщении.

Пользователи соцсети оставили под постом поздравления для Инны:

"Поздравляю! Пусть девочка растет счастливым и здоровым ребенком под мирным небом Украины".

"Дай бог ребенку счастливой судьбы на своей земле, в Украине".

"Поздравляем с новым статусом! Бабушка — это звучит прекрасно".

"Счастья малышке, родителям и прекрасной бабушке".

"Счастья малышке, родителям и прекрасной бабушке".

Отметим, что на странице самой Инны Белоконь в социальной сети Instagram информации о том, что ее дочь Яна стала мамой нет.

Яна - дочь Инны Белоконь - стала мамой и родила девочку Фото: makohonyana_/Instagram

Напомним, в начале марта 2024 года стало известно, что "мама" Верки Сердючки ожидает пополнения в семье. Инна Белоконь, полюбившая зрителям в образе мамы проводницы Верки Сердючки, ожидает внуков. Ее дочь Яна беременна: молодая женщина даже уже опубликовала в социальных сетях снимки с фотосессии, на которой она позирует с животиком.

Кроме того в декабре 2023 года дочь "мамы" Верки Сердючки Инны Белоконь опубликовала новые фото со свадьбы. В карусели Яна показала два кадра, где она сама позирует в свадебном платье и с букетом в руках на фоне соснового леса. А уже на третьей фотографии она была вместе с мужем.