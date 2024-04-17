Це звучить прекрасно: "мама" Вєрки Сердючки стала бабусею (фото)
Дочка Інни Білоконь народила дівчинку. З новим статусом артистку привітав сам Андрій Данилко.
Акторка Інна Білоконь, більш відома українцям як "мама Вєрки Сердючки", стала бабусею. Повідомлення про це з'явилося на сторінці в Instagram, присвяченій персонажу Андрія Данилка — провідниці Вєрці.
"Наша "мама" стала бабусею!!! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND щиро вітає Інну Білоконь та її сім'ю з народженням онуки!" — йдеться в повідомленні.
Користувачі соцмережі залишили під постом привітання для Інни:
- "Вітаю! Нехай дівчинка росте щасливою і здоровою дитиною під мирним небом України".
- "Дай бог дитині щасливої долі на своїй землі, в Україні".
- "Вітаємо з новим статусом! Бабуся — це звучить чудово".
- "Щастя малятку, батькам і прекрасній бабусі".
- "Щастя малятку, батькам і прекрасній бабусі".
Зазначимо, що на сторінці самої Інни Білоконь у соціальній мережі Instagram інформації про те, що її дочка Яна стала мамою, немає.
Нагадаємо, на початку березня 2024 року стало відомо, що "мама" Вєрки Сердючки очікує на поповнення в родині. Інна Білоконь, яка полюбилася глядачам в образі мами провідниці Вєрки Сердючки, очікує онуків. Її дочка Яна вагітна: молода жінка навіть уже опублікувала в соціальних мережах знімки з фотосесії, на якій вона позує з животиком.
Крім того, у грудні 2023 року дочка "мами" Вєрки Сердючки Інни Білоконь опублікувала нові фото з весілля. У каруселі Яна показала два кадри, де вона сама позує у весільній сукні та з букетом у руках на тлі соснового лісу. А вже на третій світлині вона була разом з чоловіком.