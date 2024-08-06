Блогер-миллионница призналась, сколько она заплатила за выступление Верки Сердючки на гендер-пати

Блогер Стася Макеева, которая имеет миллионную аудиторию в социальных сетях, в ожидании рождения второго ребенка. На гендер-пати, на которой семья узнала пол ребенка, она заказала выступление Верки Сердючки.

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Украинский блогер Стася Макеева, которая имеет миллионную аудиторию в сетях Инстаграм и Тик-ток, призналась, что на гендер-пати на которой выступила Верка Сердючка она потратила около 80 тысяч долларов (ориентировочно 3 миллиона 260 тысяч гривен). Подробностями инфлюенсерка поделилась в подкасте Okay Eva Bar.

В частности, известно, что празднование состоялось в мае 2024 года. На него Стася Макеева и ее муж Александр узнали, что у них родится сын. На празднование семья блогера пригласила немало известных инфлюенсеров Украины, среди которых были Баба Даша, Pj Аничка, Яна Дога, Корячка и другие. Кроме этого, на вечеринке выступила звездная гостья — Верка Сердючка.

Как призналась Стася Макеева, за выступление артистки на ее празднике семья заплатила 35 тысяч долларов (ориентировочно 1 миллион 400 тысяч гривен). Блогерша рассказала, что очень мечтала о выступлении Верки Сердючки, поэтому волновалась, чтобы все получилось.

"Я всегда хотела, чтобы такое произошло. Конечно было несколько "но". Не конкретно с ней (Веркой Сердючкой. — Ред.), а с ее менеджером. У нее очень сложный менеджер, который может нагрубить, с ним очень трудно коммуницировать вообще. Мои девочки, которые организовывали, говорили: "Мы очень боимся". Мы сами ездили покупали райдер, чтобы было все — чашка фарфоровая, ковер... Нам сказал менеджер, если чего-то будет не хватать, она может уйти. Мы боялись", — рассказала Стася Макеева.

02:25 Гендер пати и Верка Сердючка

Кто такая Стася Макеева?

25-летняя блогер из Харькова Стася Макеева имеет более 1 миллиона подписчиков в сети Инстаграм и более 2 миллионов фолловеров в сети ТикТок. Участвовала в проекте "Супер мама". Выпуск с ней собрал 4,6 миллиона просмотров за 10 месяцев. Известно, что Стася Макеева замужем за Александром Буряком. Совместно пара имеет 3-летнюю дочь Мишель и ожидает рождения сына в 2024 году.

Напомним, ранее мы писали, что Стася Макеева рассказала, сколько зарабатывает.

Кроме этого, Фокус писал, что Владимир Остапчук, который вскоре в третий раз станет отцом, раскрыл пол будущего ребенка.