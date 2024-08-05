"У нас будет...": Владимир Остапчук раскрыл пол будущего ребенка (видео)

Для 24-летней Екатерины Полтавской это будет первенец, а 39-летний ведущий станет многодетным отцом. У него уже подрастают дочь и сын.

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Украинский шоумен Владимир Остапчук раскрыл пол своего будущего ребенка, который станет для ведущего третьим. Кадрами гендер-пати супруги поделились в соцсетях.

"У нас будет..." — заинтриговал фолловеров Остапчук, показав видео момента, когда они с женой Екатериной Полтавской впервые узнали пол будущего малыша.

Пара позировала на лужайке в загородном комплексе Львова, а затем позади них появился дым синего цвета: у Владимира Остапчука родится сын.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

Для 24-летней Екатерины это будет первенец, а 39-летний Владимир станет многодетным отцом. Шоумен воспитывает 11-летнюю дочь Эмилию и 6-летнего сына Эвана от брака с Еленой Войченко. После этого ведущий был женат на Кристине Горняк.

Екатерина Полтавская стала третьей женой Владимира Остапчука. Они поженились тайно, официально сообщив об этом лишь в марте 2024 года.

По словам блогера Богдана Беспалова, последние полгода семья Владимира и Екатерины переживала кризис в отношениях, из-за этого пара решилась на пополнение в семье.

Напомним, Владимир Остапчук официально подтвердил беременность жены после слухов в сети.

Также Фокус писал о спорах Владимира Остапчука с бывшей женой из-за совместного имущества.