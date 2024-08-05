"У нас буде...": Володимир Остапчук розкрив стать майбутньої дитини (відео)
Для 24-річної Катерини Полтавської це буде первісток, а 39-річний ведучий стане багатодітним батьком. У нього вже підростають донька та син.
Український шоумен Володимир Остапчук розкрив стать своєї майбутньої дитини, яка стане для ведучого третьою. Кадрами гендер-паті подружжя поділилося в соцмережах.
"У нас буде…" — заінтригував фоловерів Остапчук, показавши відео моменту, коли вони з дружиною Катериною Полтавською вперше дізналися стать майбутнього малюка.
Пара постала на галявині в заміському комплексі Львова, а потім позаду них з’явився дим синього кольору: у Володимира Остапчука народиться син.
Для 24-річної Катерини це буде первісток, а 39-річний Володимир стане багатодітним батьком. Шоумен виховує 11-річну доньку Емілію та 6-річного сина Евана від шлюбу з Оленою Войченко. Після цього ведучий був одружений з Христиною Горняк.
Катерина Полтавська стала третьою дружиною Володимира Остапчука. Вони одружилися таємно, офіційно повідомивши про це лише в березні 2024 року.
За словами блогера Богдана Беспалова, останні пів року родина Володимира та Катерини переживала кризу у стосунках, через це пара наважилася на поповнення в родині.
Нагадаємо, Володимир Остапчук офіційно підтвердив вагітність дружини після чуток у мережі.
Також Фокус писав про суперечки Володимира Остапчука з колишньою дружиною через спільне майно.