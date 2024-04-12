"Хотів цей будинок мені подарувати": Христина Горняк розповіла про спільне майно з Володимиром Остапчуком (відео)

Христина Горняк зізналася, якщо справа з будинком перейде в судове поле, вона розповідатиму усі подробиці публічно і більше не буде мовчати.

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Нотаріус Христина Горянк, яка два роки була дружиною Володимир Остапчука, зізналася, що будинок, який вони зараз ділять після розлучення, шоумен планував подарувати їй. Про це вона заявила в інтерв’ю на ютуб-каналі "Болючі теми".

Як виявилося, коли між парою виникли стосунки, а вже через рік вони уклали шлюб Володимир не мав ніякого майна, адже після розлучення з першою дружиною, він все залишив їй та дітям. У шлюбі з Христиною Горняк Володимир Остапчук придбав двоповерховий будинок у котеджному містечку Золоче Прованс. Там пара робила ремонт та планувала разом жити. Однак вже у 2022 році їх шлюб розпався.

Вже більше року Володимир втретє одружений. Його обраницею стала журналістка Катерина Полтавська. Зараз разом з третьою дружиною шоумен продовжує ремонтні роботи в будинку, який 50/50 належить йому та колишній дружині Христині Горняк.

За словами Христини, шоумен вже встиг припасти в будинку свою нову обраницю, однак він не поспішає вирішувати майнові питання з нею.

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"Володимир хотів цей будинок мені подарувати. Він навіть зроби у нотаріуса договорі дарування. Я сказала, ми ж домовлялися, що це буде будинок 50/50, не потрібно. Але я тепер жалкую, потрібно було, щоб подарував, а зараз би я це чесно розподілила. Спочатку була така думка. Потім була думка, що нічого не буде. Я знаю, що коли ти вже домовляєшся, ти повинен це слово стримати", — сказала Горняк.

За її словами, вона не спілкується з Володимиром, однак пробувала вийти на контакт, адже питання будинку досі відкрите. Однак, за її словами, Володимир не йде на мирний діалог, тому, ймовірніше всього, ділити майно доведеться в суді.

"Ти можеш вийти зі мною на діалог, сказати давай так, давай по іншому. Я намагалась виходити на діалог, але якось він у нас нічим гарним не завершувалася. Я хотіла б, щоб він все ж таки по-чоловічому вийшов до мене на діалог і сказав, дивись, я тобі можу запропонувати це, це, це, обирай свій варіант. І я б її обрала і для нього нормальний варіант, і для себе нормальний. Я за діалог. Просто коли я вже піду в суд, вже не буде питань для діалогу, бо вже піде трата коштів на представників в судах, на адвокатські оплати. Навіщо витрачати на це час і кошти, якщо можна отак сісти і домовитися", — додала Христина.

Нагадаємо, раніше ми писали, друга дружина Володимира Остапчука розповіла про стосунки з російським бізнесменом. Крім цього, Фокус писав, Христина Горняк пояснила, чому претендує на будинок Володимира Остапчука поблизу Києва.